Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement

„Für Fehler einstehen“

Er sei so erzogen worden, dass er für seine Fehler geradestehe, schreibt er weiter. „Diese gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen.“ In der nächsten Zeit wolle er sich zurückziehen, so Seiler. Nach dem Abschluss der Ermittlungen wolle er sich dann wieder bei seinen Fans melden.