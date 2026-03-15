Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement

Wie von der „Krone“ berichtet, wird nach Anzeige einer Frau gegen die Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt. Das Opfer berichtete davon, wie Seiler sie im Auto gewaltsam körperlich angegriffen habe. Jetzt meldet sich der Musiker auf Instagram mit einem Statement.
„Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen.“, schreibt Christopher Seiler in einer Story, die er auf seinem Instagram-Profil teilte.
„Für Fehler einstehen“
Er sei so erzogen worden, dass er für seine Fehler geradestehe, schreibt er weiter. „Diese gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen.“ In der nächsten Zeit wolle er sich zurückziehen, so Seiler. Nach dem Abschluss der Ermittlungen wolle er sich dann wieder bei seinen Fans melden.
Band räumte gerade erst bei Amadeus Awards ab
Freitag vor einer Woche gewann die Band Seiler und Speer bei den heimischen „Musik-Oscars“, den Amadeus Awards, noch eine Doppel-Auszeichnung.
Frau im Auto attackiert
Nur einen Tag zuvor sollen sich laut den Aussagen einer Frau heftige Grenzüberschreitungen vonseiten des Musikers zugetragen haben. Auf dem Heimweg von Dreharbeiten habe Seiler angeboten, sie mitzunehmen. Dann sei er plötzlich in eine dunkle Gasse abgebogen. Nach ihren Aussagen habe der 39-Jährige die Frau im Auto körperlich attackiert, unter anderem den Mund gewaltsam geöffnet.
Steht wohl Aussage gegen Aussage
Das Opfer erstattete am 7. März Anzeige gegen den Musiker. Sowohl Christopher Seiler als auch das mutmaßliche Opfer sollen schon einvernommen worden sein. Es dürfte Aussage gegen Aussage stehen. Wie es in der Causa weitergeht, ist noch offen.
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