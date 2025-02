SILBER! Nur famoser Odermatt schneller als Haaser

Wechselbad der Gefühle

Haaser erlebte in Saalbach ein Wechselbad der Gefühle: Am Vortag hatte sich seine ältere Schwester Ricarda im Super-G schwer am Knie verletzt. Ihr Kreuzbandriss wurde mittlerweile in Hochrum operativ behandelt, die Saison endete damit vorzeitig.