Pariser Eiffelturm bekam vorübergehend Hängebrücke

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) bezeichnet. Im vergangenen Jahr beschritten knapp sieben Millionen Menschen das Monument. Auf den Platz unterhalb des Turms, der kostenlos zugänglich ist, kamen fast zehn Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Turm ist bereits mehr als 130 Jahre alt.