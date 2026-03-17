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Auf 60 Metern Höhe

Pariser Eiffelturm bekam vorübergehend Hängebrücke

Ausland
17.03.2026 17:44
Der Eiffelturm in Paris hat bis zum 3. Mai eine Hängebrücke bekommen.
Der Eiffelturm in Paris hat bis zum 3. Mai eine Hängebrücke bekommen.(Bild: AP/Emma Da Silva)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Eiffelturm in Paris lockt Besucherinnen und Besucher jetzt mit einer neuen Hängebrücke. Auf 60 Metern Höhe kann die berühmte Sehenswürdigkeit zwischen dem Ost- und Westturm gequert werden. Die Hängebrücke soll vorerst bis zum 3. Mai installiert sein.

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Bereits am ersten Tag bildete sich am Nachmittag eine lange Warteschlange. Einige Interessierte kamen auch aus dem Ausland. Das Überqueren der Brücke kostet nicht, allerdings ist eine Anmeldung direkt vor Ort nötig. Die Hängebrücke besteht aus einer Art Netz, das aus robusten Seilen geknüpft ist, und ist ungefähr 40 Meter lang.

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) bezeichnet. Im vergangenen Jahr beschritten knapp sieben Millionen Menschen das Monument. Auf den Platz unterhalb des Turms, der kostenlos zugänglich ist, kamen fast zehn Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Turm ist bereits mehr als 130 Jahre alt.

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