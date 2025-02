Das Innenministerium bleibt der Zankapfel

Übrigens: Kickl meldete sich am Samstag trotz Verhandlungspause wieder einmal via Facebook. Und zwar zu einem internationalen Thema mit „erfreulichen Nachrichten“ über den „Patrioten-Kongress“ in Madrid, wo die Unterstützung von Donald Trumps Kurs auch für Europa transportiert wurde. Der rechts stehende isralische Likud unter Vorsitz von Trump-Freund Benjamin Netanyahu sei nun als Observer in der rechten EU-Fraktion, der die FPÖ angehört. Kickl: „Ein weiteres Zeichen, dass das Märchen der internationalen Isolation zusammenbricht.“ Zusatz: „Unsere Bewegung ist nicht aufzuhalten“.