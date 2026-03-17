Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Impfungen, Fälle etc.

Meningokokken-Ausbruch: So ist die Lage bei uns

Österreich
17.03.2026 17:01
In Großbritannien sind zwei Menschen an Meningokokken gestorben, mindestens elf weitere werden ...
In Großbritannien sind zwei Menschen an Meningokokken gestorben, mindestens elf weitere werden in Krankenhäusern behandelt (Symbolbild).(Bild: AP/Pouya Dianat)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Nach einem schweren Meningokokken-Ausbruch in Großbritannien mit zwei Toten sollen Hunderte Menschen vorbeugend Antibiotika einnehmen. Die Infektionen hätten sich „extrem schnell“ ausgebreitet, sagte Gyatri Amirthalingam von der britischen Gesundheitsbehörde. Wie ist die Situation in Österreich?

0 Kommentare

Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden für das Jahr 2024 österreichweit 15 laborbestätigte Fälle registriert. Eine Person sei an der Erkrankung gestorben. 2010 waren mit 80 Fällen noch deutlich mehr Infektionen verzeichnet worden. Europaweit liegen die Inzidenzen laut AGES zwischen 0,11 bis 1,77 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Meningokokken kommen ausschließlich beim Menschen vor und werden über direkten Kontakt übertragen, beispielsweise beim Husten oder Küssen. In der Regel vergehen drei bis vier, maximal zehn Tage, bis die Infektion ausbricht. Die Bakterien verursachen hauptsächlich Hirnhautentzündung oder/und Blutvergiftung. In weiterer Folge droht eine lebensbedrohliche Störung des Kreislaufs und der Organe. Mögliche Symptome sind fahle oder fleckige Haut, hohes Fieber, Kopfschmerzen und Nackensteife.

Hier sehen Sie einen Tweet zum Ausbruch in Großbritannien:

Kinder und Jugendliche Risikogruppe
Erkrankte Säuglinge können die Nahrung verweigern, bei Berührung schreien, schreckhaft sein oder/und einen schlaffen Körper aufweisen. Infektionen können laut der AGES zwar in jedem Lebensalter auftreten, Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche sind jedoch besonders gefährdet. „Aufgrund der epidemiologischen Situation ist zur Erreichung eines Individualschutzes gegen invasive Meningokokken-B-Erkrankungen die Impfung für alle Kinder und Jugendliche möglichst früh ab dem vollendeten 2. Lebensmonat empfohlen. Nachholimpfungen sind bis zum vollendeten 25. Lebensjahr empfohlen“, heißt es im Österreichischen Impfplan. Erwachsenen wird diese vor allem geraten, wenn sie Immundefekte haben, in einem Labor oder einer Gesundheitseinrichtung arbeiten.

Kostenlos ist die Impfung nur zwischen dem zehnten und 13. Lebensjahr, und zwar gegen die Varianten A, C, W und Y. Das hat den Hintergrund, dass in diesem Alter ein erhöhtes Krankheitsrisiko besteht. Grundsätzlich sind hierzulande aber Meningokokken der Gruppe B am häufigsten. Das ist auch jene Variante, die jetzt in Canterbury nachgewiesen wurde. Laut dem britischen Gesundheitsdienst liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa zehn Prozent. Klassische Hochrisikogebiete für die Varianten A und W sind laut dem öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs die Sahel-Zone in Afrika, die ostafrikanische Seen-Platte sowie der Nahe Osten.

Lesen Sie auch:
Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden auch Angehörige mit Antibiotika behandelt.
Bereits zwei Tote
GB: Meningokokkenausbruch nach Studentenparty
17.03.2026

So werden Erkrankungen behandelt
Eine bereits bestehende Meningokokken-Infektion muss mit Antibiotika behandelt werden. Da die Erkrankung wenige Stunden nach dem Ausbruch lebensbedrohlich werden kann, ist eine rasche Reaktion wichtig. In Großbritannien sollen nach einem Ausbruch in einer Disco mit zwei Toten nun Hunderte Menschen vorbeugend Antibiotika einnehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.03.2026 17:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
176.645 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.855 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
129.083 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1467 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1324 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Wirtschaft
Briten denken jetzt über Sprit-Rationierungen nach
953 mal kommentiert
Kaum etwas geht mehr durch die Straße von Hormuz – das Transport-Nadelöhr lähmt die ...
Mehr Österreich
Wohnhaus gerettet
Stall in Flammen: Sechs Schweine qualvoll verendet
Unter Beton begraben
Einsturz auf Wiener Baustelle: Vier Arbeiter tot!
Unter Lkw eingeklemmt
Fahrradfahrer starb bei Unfall mit Sattelzug
Impfungen, Fälle etc.
Meningokokken-Ausbruch: So ist die Lage bei uns
Krone Plus Logo
MS-kranke Frau
„Sollte schnell entscheiden, ob ich Kinder will“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf