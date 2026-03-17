Meningokokken-Ausbruch: So ist die Lage bei uns

Kostenlos ist die Impfung nur zwischen dem zehnten und 13. Lebensjahr, und zwar gegen die Varianten A, C, W und Y. Das hat den Hintergrund, dass in diesem Alter ein erhöhtes Krankheitsrisiko besteht. Grundsätzlich sind hierzulande aber Meningokokken der Gruppe B am häufigsten. Das ist auch jene Variante, die jetzt in Canterbury nachgewiesen wurde. Laut dem britischen Gesundheitsdienst liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa zehn Prozent. Klassische Hochrisikogebiete für die Varianten A und W sind laut dem öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs die Sahel-Zone in Afrika, die ostafrikanische Seen-Platte sowie der Nahe Osten.