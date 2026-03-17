Bekleidung im Wert von 60.000 Euro gestohlen

Der Angeklagte bestritt jedoch weiterhin jede Kenntnis. Erst im Laufe des Prozesses räumte er ein, zumindest beim Transport der Beute geholfen zu haben. Ein Teil der gestohlenen Ware konnte sichergestellt werden, doch Kleidung und Accessoires im Wert von rund 16.000 Euro bleiben verschwunden. „Ich habe kein Geld bekommen“, beteuerte der Mann. Der Schöffensenat ließ sich davon nicht überzeugen. Die Richter sahen in ihm keinen bloßen Mitläufer, sondern einen aktiven Beteiligten. Das Urteil: 15 Monate Haft wegen gewerbsmäßigen, schweren Einbruchsdiebstahls. Zudem wird ein Betrag von 8000 Euro für verfallen erklärt. Mildernd wirkten das Geständnis, die untergeordnete Rolle als Mittäter und die teilweise Sicherstellung der Beute. Erschwerend hingegen: eine Vorstrafe und der hohe Schaden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.