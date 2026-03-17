Bekleidung im Wert von 60.000 Euro gestohlen

Ein spektakulärer Kriminalfall, der lange im Dunkeln lag, hat am Dienstag am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) ein spätes Ende gefunden. Als Mittäter eines Einbruchsdiebstahls in ein Modegeschäft in Egg vor drei Jahren wurde ein 42-jähriger Kroate zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.
Während der mutmaßliche Drahtzieher des Einbruchs vor drei Jahren in Egg, ein 15-fach vorbestrafter Kroate, bereits wegen eines Bankraubes in seiner Heimat eine achtjährige Haftstrafe verbüßt, konnte nun auch sein Komplize ausgeforscht und zur Rechenschaft gezogen werden. Dass die beiden Täter überhaupt gefasst wurden, ist Kommissar Zufall zu verdanken. Nach dem Einbruch gelang zunächst die Flucht im Schutz der Dunkelheit. Doch in Deutschland kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall – der Wendepunkt.
„Hau ab, schnell“, soll der Drahtzieher gerufen haben. Während der eine festgenommen wurde, rannte der nun wegen Mittäterschaft Angeklagte um sein Leben. Eine Flucht, die ihn letztlich doch nicht rettete: Per Haftbefehl gesucht, wurde der 42-Jährige schließlich in seiner Heimat Kroatien gefasst und nach Österreich überstellt.
Indizien sprechen nicht für Unschuldesversion
Vor Gericht zeichnete der U-Häftling von sich das Bild des verängstigten Mitläufers. Unter Tränen beteuerte er, nichts von den Einbruchsplänen gewusst zu haben. „Ich hatte Angst vor ihm“, erklärte er naiv und verwies zudem auf angebliche Schulden seines Komplizen in Höhe von mehreren hundert Euro beim Angeklagten. Doch die Indizien sprechen eine andere Sprache: Im Fluchtfahrzeug fanden sich Funkgeräte und Wegwerfhandys. „Dass diese zur Abstimmung und Warnung dienten, ist für mich eindeutig“, stellte der Staatsanwalt klar. Auch Reinigungsmittel zur Spurenbeseitigung wurden entdeckt – für die Anklage ein weiteres klares Zeichen.
Der Angeklagte bestritt jedoch weiterhin jede Kenntnis. Erst im Laufe des Prozesses räumte er ein, zumindest beim Transport der Beute geholfen zu haben. Ein Teil der gestohlenen Ware konnte sichergestellt werden, doch Kleidung und Accessoires im Wert von rund 16.000 Euro bleiben verschwunden. „Ich habe kein Geld bekommen“, beteuerte der Mann. Der Schöffensenat ließ sich davon nicht überzeugen. Die Richter sahen in ihm keinen bloßen Mitläufer, sondern einen aktiven Beteiligten. Das Urteil: 15 Monate Haft wegen gewerbsmäßigen, schweren Einbruchsdiebstahls. Zudem wird ein Betrag von 8000 Euro für verfallen erklärt. Mildernd wirkten das Geständnis, die untergeordnete Rolle als Mittäter und die teilweise Sicherstellung der Beute. Erschwerend hingegen: eine Vorstrafe und der hohe Schaden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
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