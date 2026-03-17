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„Wir sind schockiert!“

Plötzlich und unerwartet! OSV-Sportchef ist tot

Sport-Mix
17.03.2026 18:10
Walter Baer
Walter Baer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schocknachricht aus dem heimischen Schwimm-Sport: Walter Baer, Sportchef des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV) ist heute Mittag im Alter von gerade einmal 56 Jahren plötzlich und völlig unerwartet gestorben! „Walter hat den Sport zu 150 Prozent gelebt, wir sind schockiert“, zeigte sich OSV-Präsident Arno Pajek bestürzt …

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Das Schwimmen war seit jeher die große Leidenschaft von Baer gewesen, sowohl als aktiver Athlet als auch später auf Trainer- bzw. Funktionärsebene in Eisenstadt, Wien oder im Leistungszentrum Südstadt. Ab August 2018 zeichnete er als „Performance Director“ für den OSV als Sportchef verantwortlich.

„Engagierter Schwimm-Fanatiker!“
In den vergangenen Jahren durfte Baer damit einige der größten Erfolge des rot-weiß-roten Schwimm-Sports mitverantworten. Der Verband „trauert um einen sehr ambitionierten, engagierten Schwimm-Fanatiker, der viel zu früh aus dem Leben gehen musste“, so der OSV in einer Aussendung.

„Walter war der Motor des österreichischen Schwimm-Sports“, ergänzte dazu OSV-Finanzreferent Thomas Unger. „Er war nicht nur Sportdirektor, er war Seelentröster, Motivator und Visionär! Neben seiner Familie war der OSV seine Lebensaufgabe!“

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