Plötzlich und unerwartet! OSV-Sportchef ist tot

„Engagierter Schwimm-Fanatiker!“

In den vergangenen Jahren durfte Baer damit einige der größten Erfolge des rot-weiß-roten Schwimm-Sports mitverantworten. Der Verband „trauert um einen sehr ambitionierten, engagierten Schwimm-Fanatiker, der viel zu früh aus dem Leben gehen musste“, so der OSV in einer Aussendung.