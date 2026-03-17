Paukenschlag! Hansi Flick kündigt Karriereende an

„Ich denke nicht daran, woanders hinzugehen – das wird mein letzter Job sein“ – Barcelona-Erfolgstrainer Hansi Flick hat ein wenig zwischen Tür und Angel das Ende seiner Trainer-Karriere angekündigt!
Während sich der Deutsche im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiel-Duells mit Newcastle United in der Champions League zu einer möglichen Verlängerung seines bis Mitte 2027 laufenden Vertrags zunächst zurückhaltend äußerte, war er dann dahingehend doch sehr bestimmt, dass er nach dem FC Barcelona keinen weiteren Klub mehr betreuen werde …
„Es ist klar, dass ich gerne hier arbeite!“
„Ich denke, es ist klar, dass ich gerne hier arbeite“, so Flick, der seine bisher größten Erfolge u.a. mit dem Sextuple 2019/20 als Trainer des FC Bayern München in den Jahren von 2019 bis 2021 gefeiert hatte.
„Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt!“
Eine baldige Vertragsverlängerung, wie noch am Morgen von Barca-Boss Joan Laporta angekündigt, wies der Deutsche dennoch sanft von sich. „Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen. Es steht ein wichtiges Spiel für den Verein und unsere Zukunft an“, machte er deutlich, den Fokus zunächst auf die Newcastle-Partie legen zu wollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.