Paukenschlag! Hansi Flick kündigt Karriereende an

„Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt!“

Eine baldige Vertragsverlängerung, wie noch am Morgen von Barca-Boss Joan Laporta angekündigt, wies der Deutsche dennoch sanft von sich. „Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen. Es steht ein wichtiges Spiel für den Verein und unsere Zukunft an“, machte er deutlich, den Fokus zunächst auf die Newcastle-Partie legen zu wollen.