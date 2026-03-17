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„Mein letzter Job!“

Paukenschlag! Hansi Flick kündigt Karriereende an

La Liga
17.03.2026 17:09
Hansi Flick
Hansi Flick(Bild: AFP/APA/Ronny HARTMANN, FC Barcelona)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich denke nicht daran, woanders hinzugehen – das wird mein letzter Job sein“ – Barcelona-Erfolgstrainer Hansi Flick hat ein wenig zwischen Tür und Angel das Ende seiner Trainer-Karriere angekündigt!

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Während sich der Deutsche im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiel-Duells mit Newcastle United in der Champions League zu einer möglichen Verlängerung seines bis Mitte 2027 laufenden Vertrags zunächst zurückhaltend äußerte, war er dann dahingehend doch sehr bestimmt, dass er nach dem FC Barcelona keinen weiteren Klub mehr betreuen werde …

„Es ist klar, dass ich gerne hier arbeite!“
„Ich denke, es ist klar, dass ich gerne hier arbeite“, so Flick, der seine bisher größten Erfolge u.a. mit dem Sextuple 2019/20 als Trainer des FC Bayern München in den Jahren von 2019 bis 2021 gefeiert hatte.

Hansi Flick
Hansi Flick(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

„Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt!“
Eine baldige Vertragsverlängerung, wie noch am Morgen von Barca-Boss Joan Laporta angekündigt, wies der Deutsche dennoch sanft von sich. „Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen. Es steht ein wichtiges Spiel für den Verein und unsere Zukunft an“, machte er deutlich, den Fokus zunächst auf die Newcastle-Partie legen zu wollen.

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