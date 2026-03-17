Chatkontrolle: Kinderschutz oder Überwachung?

Derzeit erlaubt eine Regelung großen Plattformen wie WhatsApp, Instagram oder LinkedIn private Nachrichten freiwillig zu scannen, um kinderpornografisches Material aufzuspüren und an Behörden zu melden. Genau diese Sonderregelung läuft nun jedoch mit 3. April 2026 aus – weil sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament nicht auf eine Verlängerung einigen konnten. Laut der Sprecherin der zypriotischen Ratspräsidentschaft entsteht dadurch eine „Lücke“ beim Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch im Internet.