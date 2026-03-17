Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Chatkontrolle: Kinderschutz oder Überwachung?

Forum
17.03.2026 16:20
Die freiwillige Chatkontrolle ermöglicht es derzeit großen Plattformen, private Chats zu ...
Die freiwillige Chatkontrolle ermöglicht es derzeit großen Plattformen, private Chats zu scannen.(Bild: JOE LORENZ DESIGN - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die EU-Kommission möchte Anbieter von Chat-Apps zu automatisierten Scans der über die Dienste versendeten Inhalte verpflichten. Damit soll kinderpornografisches Material aufgespürt und den Behörden gemeldet werden. Was halten Sie von der Chatkontrolle? Sollte diese Ihrer Meinung nach für alle Anbieter verpflichtend sein? Oder wäre das ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre?

0 Kommentare

Derzeit erlaubt eine Regelung großen Plattformen wie WhatsApp, Instagram oder LinkedIn private Nachrichten freiwillig zu scannen, um kinderpornografisches Material aufzuspüren und an Behörden zu melden. Genau diese Sonderregelung läuft nun jedoch mit 3. April 2026 aus – weil sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament nicht auf eine Verlängerung einigen konnten. Laut der Sprecherin der zypriotischen Ratspräsidentschaft entsteht dadurch eine „Lücke“ beim Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch im Internet.

Bisher erlaubte die Ausnahmeregelung freiwillige Scans, um Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen zu erkennen. Auch Unternehmen wie Google und Microsoft nutzten diese Möglichkeit. Befürworter sehen darin ein wichtiges Werkzeug, um Täter aufzuspüren und Opfer zu schützen, während Kritiker vor Eingriffen in die Privatsphäre und möglicher Massenüberwachung warnen.

Die EU-Kommission arbeitet zwar weiter an einer langfristigen gesetzlichen Lösung, doch vorerst bleibt unklar, wie der notwendige Kinderschutz im digitalen Raum ohne diese Sonderregelung gewährleistet werden soll. Das Parlament hatte zuletzt nur eine befristete Verlängerung bis 2027 unterstützt, während die EU-Staaten auf freiwillige Scans setzten – letztlich scheiterte jedoch jede Einigung.

Sollten Anbieter weiterhin private Chats scannen dürfen, um Missbrauchsmaterial aufzuspüren? Halten Sie eine dauerhafte freiwillige Lösung für zielführend? Was spricht Ihrer Meinung nach für oder gegen eine verpflichtende Chatkontrolle? Welche Lösungen würden Sie sich wünschen, um Kinder im digitalen Raum wirksam zu schützen, ohne die Privatsphäre aller Nutzerinnen und Nutzer zu untergraben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
17.03.2026 16:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
172.184 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.724 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1321 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
760 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Rote Zahlen bei ÖGK: Spüren Sie die Auswirkungen?
Diskutieren Sie mit!
Zu viele Regeln – zu wenig Eigenverantwortung?
Frage des Tages
Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?
Diskutieren Sie mit!
Häusliche Gewalt: Welche Reformen braucht es?
Frage des Tages
Glauben Sie, dass der Iran-Krieg bald endet?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf