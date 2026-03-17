Frau fährt in Kindergruppe: Kleinkind (1) verletzt

Das einjährige Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Der gleichaltrige Bub kam wie durch ein Wunder unverletzt davon. Ein Erzieher (46) der Kindergruppe wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Laut „Bild“ blieb die 84-Jährige unverletzt.