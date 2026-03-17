Schock in Deutschland
Frau fährt in Kindergruppe: Kleinkind (1) verletzt
Im deutschen Bundesland Sachsen ist am Dienstag eine Seniorin (84) mit einem Auto in eine Krippengruppe gefahren. Ein einjähriges Mädchen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, ein Erzieher wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt.
Eine Gruppe aus mehreren Erziehern und Kindern einer Krippe war am Dienstagvormittag in Niesky, nahe der polnischen Grenze, unterwegs. Mit Leiterwägen, in denen die Kinder saßen, überquerte die Gruppe eine Straße. Eine 84-jährige Lenkerin muss die Gruppe übersehen haben, als sie sich mit ihrem Auto dem Zebrastreifen näherte.
Ein Leiterwagen konnte noch sicher die andere Straßenseite erreichen, den zweiten Wagen erwischte die Seniorin mit dem Opel Corsa, wie die Polizei mitteilte. Darin saßen ein Mädchen (1) und ein Bub (1). „Durch die Kollision kippte das Gefährt um, die Kinder fielen auf die Straße“, berichtete eine Polizeisprecherin der „Bild“-Zeitung.
Das einjährige Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Der gleichaltrige Bub kam wie durch ein Wunder unverletzt davon. Ein Erzieher (46) der Kindergruppe wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Laut „Bild“ blieb die 84-Jährige unverletzt.
Die Behörden leiteten Ermittlungen ein, ein Gutachter werde sich die Unfallstelle noch einmal genau anschauen.
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