Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“

Je 500 Euro Geldstrafe für Politiker-Eltern und Sohn angedroht

Dem Jugendlichen und dem Ehepaar drohe ein Verwaltungsbußgeld von jeweils 500 Euro. Also insgesamt 1000 Euro. Wörtlich heißt es unter anderem: „Eine gute Ausbildung bringt Ihnen berufliche Chancen, Anerkennung und ein stabiles Einkommen. Gute Orientierung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft.“ Und dann das Ultimatum: „Nehmen Sie IN JEDEM FALL innerhalb der nächsten 14 Tage Kontakt mit uns auf.“