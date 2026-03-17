Bitter! ÖSV-Talent fällt wohl längere Zeit aus

Er gilt als eine der Speed-Hoffnungen im österreichischen Skiverband. In nächster Zeit kann Matthias Fernsebner aber nicht zeigen, was in ihm steckt. Der Salzburger fällt wegen eines Milzrisses länger aus.
Beim Europacupfinale der Speed-Spezialisten geht es in den kommenden Tagen in Saalbach-Hinterglemm noch um Fixtickets für die Weltcupsaison 2026/27. Bei seinem Heimrennen kann Matthias Fernsebner, der für den SC St. Martin bei Lofer fährt, aber nicht mitwirken.
„Ich brauche wahrscheinlich keine Operation“
Nach einer „zachen“ Junioren-WM – der Abfahrtslauf wurde einfach ersatzlos gestrichen – legte der 20-Jährige ein paar Tage am Ort der WM von 2025 ein. „Leider bin ich in einem Super-G gestürzt und habe mir dabei einen Milzriss zugezogen“, schrieb Fernsebner auf der Plattform Instagram.
Wie lange der Pinzgauer im Krankenhaus bleiben muss, ist noch unklar. „Zum Glück sieht es vielversprechend aus und ich brauche wahrscheinlich keine Operation“, erklärte Fernsebner. Eines steht aber fest: Das Saisonende hatte sich der Speedspezialist ganz anders vorgestellt!
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