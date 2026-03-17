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In Erklärungsnot

Bekannte deutsche Uni taucht in Epstein-Files auf

Ausland
17.03.2026 17:16
Die Universität Göttingen zählt rund 28.000 Studierende.
Die Universität Göttingen zählt rund 28.000 Studierende.(Bild: ON-Photography)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den Akten rund um Jeffrey Epstein taucht auch der Name der deutschen Universität Göttingen auf. Diese muss sich jetzt wohl unangenehmen Fragen stellen ...

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In den Epstein-Files tauchen Hinweise auf eine internationale Studie auf, an der Wissenschaftler der Uni Göttingen beteiligt waren. Der verurteilte Straftäter Epstein soll in dieser eine Rolle gespielt haben. Jetzt prüft die Uni die Vorgänge rund um das Projekt.

Untersuchung erregte internationales Aufsehen
Bei der Studie ging es um die Vermessung von Top-Athleten aus Jamaika. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob Genetik und Laufleistung zusammenhängen. Der Artikel erschien 2014 in einer renommierten Fachzeitschrift und sorgte weltweit für Aufsehen.

„Wir sind sehr dankbar für das persönliche Engagement von Jeffrey Epstein“ steht in der ...
„Wir sind sehr dankbar für das persönliche Engagement von Jeffrey Epstein“ steht in der Danksagung der Studie.(Bild: Screenshot/Lower Body Symmetry and Running Performance in Elite Jamaican Track and Field Athletes)

„Persönliches Engagement“ von Epstein
In den Danksagungen der öffentlich zugänglichen Studie wird Epstein für dessen persönliches Interesse gedankt. Die Mails aus den Files lassen außerdem erkennen, wie Epstein offenbar Projekte finanzierte. Eine Schlüsselfigur ist dabei der US-Wissenschaftler Robert Trivers, der Epsteins Netzwerk anzuzapfen schien. Mit ihm soll ein Göttinger Wissenschaftler eng zusammengearbeitet haben, wie die „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ berichtete.

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Uni bestreitet Vorwürfe
Unter anderem ging es bei den Files um eine Forschungsreise eines Wissenschaftlers und zweier Masterstudentinnen 2014 nach Jamaika. Einen Beleg dafür, dass Epstein die Studie oder die Reise finanziell unterstützte, gibt es nicht. Auch ein Sprecher der Universität sagte, es sei zu keinem Zeitpunkt Geld von Epstein an die Uni oder die Forscher geflossen.

„Keine sexuelle Belästigung“
Die Universität Göttingen betonte außerdem: „Nach Aussage aller Beteiligten kam es während des Forschungsaufenthalts weder zu einer Begegnung mit Jeffrey Epstein noch zu Formen sexueller Belästigung.“ Die Universität Göttingen prüft nun weiter, ob es im Zuge des Projekts zu wissenschaftlichem Fehlverhalten oder Verstößen gegen interne Richtlinien gekommen ist.

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