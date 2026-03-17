Bekannte deutsche Uni taucht in Epstein-Files auf

Uni bestreitet Vorwürfe

Unter anderem ging es bei den Files um eine Forschungsreise eines Wissenschaftlers und zweier Masterstudentinnen 2014 nach Jamaika. Einen Beleg dafür, dass Epstein die Studie oder die Reise finanziell unterstützte, gibt es nicht. Auch ein Sprecher der Universität sagte, es sei zu keinem Zeitpunkt Geld von Epstein an die Uni oder die Forscher geflossen.