Zentimeter entscheiden, ob Bootshütte bleiben darf

Vorwurf: Zu lange und zu breit

Die Gemeinde wirft Mörtl – wie berichtet – vor, die Hütte um 31 Prozent zu groß gebaut zu haben. Konkret dürfte das Gebäude, das als Lager für Mörtls Wasserskischule genutzt wird, bei einer Firsthöhe von 5,41 Meter maximal 5,80 mal 4,10 Meter groß sein. Diese Grenze soll sowohl in Länge als auch Breite überschritten worden sein. Daher geht man seitens Gemeinde von einem Schwarzbau aus, ein Beseitigungsauftrag wurde ausgestellt. Diesen bekämpft Mörtl. Laut ihm würde der Bau mit den Maßen übereinstimmen, er sei im Jahr 2000 sogar zu niedrig gebaut worden.