Fahrradfahrer starb bei Unfall mit Sattelzug

Die Feuerwehren aus Schwarzach und St. Veit im Pongau wurden um 11.49 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Warum es zu dem tragischen Vorfall gekommen ist, war laut Polizei vorerst ungeklärt. Der Lkw-Fahrer wies keinerlei Anzeichen einer Beeinträchtigung auf.