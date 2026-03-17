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Unter Lkw eingeklemmt

Fahrradfahrer starb bei Unfall mit Sattelzug

Salzburg
17.03.2026 17:15
Für den 26-jährigen Fahrradfahrer kam jede Hilfe zu spät.
Für den 26-jährigen Fahrradfahrer kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Feuerwehr St. Veit)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Tödlich verletzt wurde Dienstagmittag ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus den Niederlanden in St. Veit im Pongau. Er war mit dem Lkw eines 51-jährigen Bosniers zusammengestoßen und wurde unter dem Lkw-Gespann eingeklemmt. 

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Die Feuerwehren aus Schwarzach und St. Veit im Pongau wurden um 11.49 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Warum es zu dem tragischen Vorfall gekommen ist, war laut Polizei vorerst ungeklärt. Der Lkw-Fahrer wies keinerlei Anzeichen einer Beeinträchtigung auf.

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Der 26-jährige Niederländer starb an den Folgen der Verletzungen – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen. Zudem wurde die Obduktion des Leichnams angeordnet. 

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