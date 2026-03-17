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Kürzer geht es nicht

Für dieses Kleid braucht J.Lo einen Waffenschein

Society International
17.03.2026 17:00
Jennifer Lopez sorgte mit diesem Foto auf Instagram für Begeisterung.
Jennifer Lopez sorgte mit diesem Foto auf Instagram für Begeisterung.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/jlo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kürzer als die Polizei erlaubt, das ist das Kleid, in dem sich Jennifer Lopez gerade für einen Instagram-Schnappschuss auf der Couch räkelte. Ein Look, der bei den Fans für Herzrasen sorgt.

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„Wenn die Show endet, aber die Musik noch weiterspielt ...“, schrieb Jennifer Lopez auf Instagram und veröffentlichte gleich mehrere Bilder, die sie unter anderem mit überschlagenen Beinen auf der Couch zeigen.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Bildergalerie, die Jennifer Lopez auf Instagram mit ihren Fans geteilt hat:

Und die sexy Beine sind auch der Star dieses Looks. Denn La Lopez trug für ihren Instagram-Gruß an ihre Fans ein nudefarbiges Kleid, das so kurz war, dass es gerade noch das Allernötigste verdeckte. Dazu kombinierte sie Mules mit zentimeterhohen Absätzen.

J.Lo nach Ehe-Aus in „Happy-Ära“ 
Ob es sich um einen Bühnenlook handelte oder sie gerade von einem Abend mit Freunden nach Hause gekommen war, das verriet die 56-Jährige ihren Fans übrigens nicht. Erst kürzlich verriet sie allerdings, dass sie nach dem Ehe-Aus von Ben Affleck endlich wieder in ihrer „Happy-Ära“ angelangt sei.

Und dass sie von Dates momentan nichts wissen wolle. „Um Himmels willen, nein! Ich will mir gerade nichts ruinieren“, lachte sie auf die Frage, ob sie dem Single-Leben bald ein Ende machen wolle.

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Fans verehren Lopez
An Verehrern dürfte es Jennifer Lopez jedenfalls nicht mangeln, wie die Kommentare neben dem neuen Posting beweisen. Denn nicht nur Hollywood-Kollegin Jessica Alba fand, dass die 56-Jährige einfach heiß aussieht. Auch die Fans überhäuften die Sängerin und Schauspielerin regelrecht mit Komplimenten. Und einer schrieb gar: „Ich liebe dich!“

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