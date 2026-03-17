Für dieses Kleid braucht J.Lo einen Waffenschein

J.Lo nach Ehe-Aus in „Happy-Ära“

Ob es sich um einen Bühnenlook handelte oder sie gerade von einem Abend mit Freunden nach Hause gekommen war, das verriet die 56-Jährige ihren Fans übrigens nicht. Erst kürzlich verriet sie allerdings, dass sie nach dem Ehe-Aus von Ben Affleck endlich wieder in ihrer „Happy-Ära“ angelangt sei.