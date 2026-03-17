Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stanitzel-Entführung
Nach dem Diebstahl eines überdimensionalen Eis-Stanitzels in der Halleiner Altstadt ist Geschäftsführerin Ilaria Grava heilfroh, dass sie die Statue wieder gefunden hat – unversehrt. Der „Krone“ hat sie im Gespräch verraten, warum sie jetzt eine noch viel größere Variante bestellen möchte.
Knapp 50 Kilogramm schwer, etwa 1,60 Meter hoch – klein ist auch die aktuelle Eisstatue vor dem „Gelat OK“ in Hallein nicht gerade. Doch genau diese war am Samstag in der Früh vom Bayrhamerplatz in der Salzburger Bezirkshauptstadt spurlos verschwunden – die „Krone“ berichtete.
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