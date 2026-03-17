Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“

Knapp 50 Kilogramm schwer, etwa 1,60 Meter hoch – klein ist auch die aktuelle Eisstatue vor dem „Gelat OK“ in Hallein nicht gerade. Doch genau diese war am Samstag in der Früh vom Bayrhamerplatz in der Salzburger Bezirkshauptstadt spurlos verschwunden – die „Krone“ berichtete.