Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen

Nach außergewöhnlich starken Regenfällen im Zentrum Australiens, insbesondere rund um den berühmten Uluru, haben Behörden Touristen zur Vorsicht aufgerufen. Laut dem Wetterdienst Weatherzone fiel innerhalb von zwei Tagen etwa die dreifache Menge des üblichen Monatsniederschlags für diese Jahreszeit. Es handelt sich damit um die heftigsten Regenfälle in der Wüstenregion seit rund zehn Jahren.