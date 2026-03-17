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Nach Rekordregen

Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen

Ausland
17.03.2026 07:38
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach außergewöhnlich starken Regenfällen im Zentrum Australiens, insbesondere rund um den berühmten Uluru, haben Behörden Touristen zur Vorsicht aufgerufen. Laut dem Wetterdienst Weatherzone fiel innerhalb von zwei Tagen etwa die dreifache Menge des üblichen Monatsniederschlags für diese Jahreszeit. Es handelt sich damit um die heftigsten Regenfälle in der Wüstenregion seit rund zehn Jahren.

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Einige Straßen in der Nähe des Uluru (früher Ayers Rock) wurden wegen Überflutung gesperrt, Wanderwege bleiben jedoch vorerst geöffnet. „Wir bitten Besucher, Vorsicht walten zu lassen, stets auf markierten Wegen und Pfaden zu bleiben und auf möglicherweise rutschigen Oberflächen aufzupassen“, teilte die Nationalparkbehörde mit.

Video: Auf im Internet verbreiteten Clips ist zu sehen, wie Wasserfälle vom Uluru stürzten:

Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme(Bild: AFP)

Auslöser des Starkregens ist ein Tiefausläufer, der feuchte Luft in das normalerweise eher für Trockenheit, Dürren und seine rote Erde bekannte Zentrum des Landes treibt.

Heiliger Ort der Aborigines
Der Uluru ist ein Traumziel für Australienfans und eines der Wahrzeichen des Landes. Der gewaltige Berg ist einer der heiligsten Orte der indigenen Bevölkerung, 1985 wurde er den Ureinwohnern zurückgegeben.

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