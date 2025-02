GOLD bei Heim-WM! Venier lässt Saalbach beben

Unsere erste WM-Medaille ist da – und die glänzt gleich in GOLD! Stephanie Venier triumphierte am Donnerstag im Super-G und ließ Saalbach beben. Die Silbermedaille sicherte sich die Italienerin Federica Brignone (+0,10 Sekunden), Bronze ging an die US-Amerikanerin Lauren Macuga und die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (beide +0,24)