Verheerendes Gutachten nach Suizid in Wiener Häfen

„Es besteht dringender Handlungsbedarf. Thomas geht es gar nicht gut. Er hat uns wiederholt gesagt, dass er komplett am Ende ist und eine Psychiaterin sehen möchte“, schrieb die Mutter des 23-jährigen Thomas (Name geändert) am 7. Mai an die Justizanstalt Josefstadt. Ihr Sohn höre nach wie vor fünf Stimmen in seinem Kopf und halte dies nicht mehr aus. Und weiter: „Es besteht die Gefahr, dass er sich selbst etwas antun wird.“