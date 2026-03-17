Syrien soll bei Mission gegen Hisbollah zögern

Die Idee, dass die syrische Armee helfen soll, war bereits im vergangenen Jahr diskutiert worden. Nun habe es die US-Seite erneut zur Sprache gebracht, berichteten fünf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die heute sunnitisch-islamistisch geführte Regierung in Damaskus prüft zwar eine grenzüberschreitende Operation, bleibt aber zurückhaltend. Man sei sich mit den arabischen Verbündeten einig, dass Syrien lediglich defensive Maßnahmen ergreifen sollte, sagte ein hochrangiger syrischer Beamter. Seit Anfang Februar wurden Raketeneinheiten und Tausende Streitkräfte an die libanesische Grenze verlegt, offiziell als Verteidigungsmaßnahme.