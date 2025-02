„Lieber Sepp, alles Gute zum 107er!“

Am 31. Jänner 1918 hatte Josef Peer aus Trins im Gschnitztal das Licht der Welt erblickt. Unglaubliche 107 Jahre ist das her. Im Krieg hat er die Hölle erlebt und in seinen geliebten Bergen den Himmel auf Erden. „Das Wichtigste im Leben lässt sich nicht kaufen: Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Wer nicht zufrieden ist, ist gar der Allerärmste“, lautet eine Lebensweisheit des Tirolers, abrufbar auf Youtube.