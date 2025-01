London schließt Milliardendeal mit Rolls-Royce

U-Boote haben auch Atomwaffen an Bord

Großbritannien betreibt eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomantrieb ausgestattet sind als auch Atomwaffen an Bord tragen. Eines dieser U-Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien allenfalls beantworten zu können.