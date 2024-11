„Auch die Steckdose daheim ist absolut tödlich“

Mit Verbrennungen dritten Grades wurde ein 41-jähriger Arbeiter aus Kollerschlag am Dienstag zunächst ins Salzburger Landeskrankenhaus und später aufgrund der Schwere der Verletzungen zu den Spezialisten in die BG Unfallklinik Murnau (Bayern) geflogen. Wie berichtet, war der Mühlviertler in eine 30.000 Volt starke Stromleitung gekommen, als er einen Blitzableiter an der Volksschule Friedburg montierte.