Plattform-Beschäftigte sollen mehr Rechte erhalten

Mitgliedstaaten am Zug

Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner sieht in der Richtlinie einen „Meilenstein“. Arbeitgeber müssten „in Zukunft für klare Verhältnisse in Bezug auf Anstellungsverhältnisse sorgen sowie den Plattformarbeiter Zugang zu essenziellen Sozialleistungen ermöglichen“, so Regner in einer Aussendung. Der Ball liege nun bei den Mitgliedstaaten, die Regelung „vernünftig umzusetzen“.