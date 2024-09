Das Burgenland bekommt kein Asylzentrum

Passend zum offiziellen Besuch von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am „Tag der Polizei“ in Eisenstadt schlug SPÖ-Klubobmann Roland Fürst Alarm. Der sozialdemokratische Politiker verweist auf das vorliegende Wahlprogramm der Volkspartei für den Urnengang am 29. September, das unter anderem die Errichtung von Rückkehrverfahrenszentren in Österreich vorsieht.