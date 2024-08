Tor oder nicht? „Krone“-Knipser liefert Beweisfoto

Im „Krone“-Spiel der Runde schrieb Sittersdorf in der 1. Klasse D mit einem 4:3-Sieg in Eitweg an. Kurios: Beim 2:1 des Heimteams flutschte der Ball durch ein Loch im Netz aus dem Tor. Der Schiri griff zum „VAR“-Bild – und „Krone“-Fotograf Hermann Sobe lieferte das perfekte Beweisfoto.