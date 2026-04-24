Sitzung verlassen: Eklat während des Gemeinderates

Ganz nach dem Motto „eitel Wonne und Sonnenschein“ läuft es in der Gemeindepolitik in Kötschach-Mauthen offenbar doch nicht: Gleich sieben Mandatare der Volkspartei verließen Sitzung.
Kurz nach der Eröffnung der letzten Gemeinderatssitzung eskalierte ein scheinbares Missverständnis zwischen der SP und der VP: Die sieben Mandatare verließen gemeinsam mit ihrem zweiten Vizebürgermeister Christoph Zebedin den Sitzungssaal. „Wir haben das nicht als Jux und Tollerei gemacht; aber manchmal muss man ein Zeichen setzen“, sagt Zebedin im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.
Der Konflikt zwischen Sozialdemokraten und Volkspartei im Gemeindevorstand dürfte damit den Höhepunkt erreicht haben. Ein Streit bzw. Missverständnisse, die sich über einen längeren Zeitraum angestaut haben.
„Es geht um gemeindeinterne Sachen, die nie zu Ende diskutiert wurden“, sagt Zebedin, der nicht näher auf die ausschlaggebenden Ursachen eingehen möchte. Für Bürgermeister Josef Zoppoth (SP) ist das Vorgehen der VP unverständlich, denn „ich habe keine Ahnung, was der Auslöser gewesen sein soll. Aber ich erwarte mir auf jeden Fall Aufklärung in dieser Causa.“
Trotz der Verwirrung zeigen sich beide Gemeindepolitiker dazu bereit, das Gespräch zu suchen und strecken dem Gegenüber die Hand aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.