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„Ein Zeichen setzen“

Sitzung verlassen: Eklat während des Gemeinderates

Kärnten
24.04.2026 20:00
Im Rathaus von Kötschach-Mauthen brodelt
Im Rathaus von Kötschach-Mauthen brodelt(Bild: Marktgemeinde Kötschach-Mauthen)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Ganz nach dem Motto „eitel Wonne und Sonnenschein“ läuft es in der Gemeindepolitik in Kötschach-Mauthen offenbar doch nicht: Gleich sieben Mandatare der Volkspartei verließen Sitzung.

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Kurz nach der Eröffnung der letzten Gemeinderatssitzung eskalierte ein scheinbares Missverständnis zwischen der SP und der VP: Die sieben Mandatare verließen gemeinsam mit ihrem zweiten Vizebürgermeister Christoph Zebedin den Sitzungssaal. „Wir haben das nicht als Jux und Tollerei gemacht; aber manchmal muss man ein Zeichen setzen“, sagt Zebedin im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.

Der Konflikt zwischen Sozialdemokraten und Volkspartei im Gemeindevorstand dürfte damit den Höhepunkt erreicht haben. Ein Streit bzw. Missverständnisse, die sich über einen längeren Zeitraum angestaut haben.

„Es geht um gemeindeinterne Sachen, die nie zu Ende diskutiert wurden“, sagt Zebedin, der nicht näher auf die ausschlaggebenden Ursachen eingehen möchte. Für Bürgermeister Josef Zoppoth (SP) ist das Vorgehen der VP unverständlich, denn „ich habe keine Ahnung, was der Auslöser gewesen sein soll. Aber ich erwarte mir auf jeden Fall Aufklärung in dieser Causa.“

Trotz der Verwirrung zeigen sich beide Gemeindepolitiker dazu bereit, das Gespräch zu suchen und strecken dem Gegenüber die Hand aus.

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