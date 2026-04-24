Sitzung verlassen: Eklat während des Gemeinderates

Kurz nach der Eröffnung der letzten Gemeinderatssitzung eskalierte ein scheinbares Missverständnis zwischen der SP und der VP: Die sieben Mandatare verließen gemeinsam mit ihrem zweiten Vizebürgermeister Christoph Zebedin den Sitzungssaal. „Wir haben das nicht als Jux und Tollerei gemacht; aber manchmal muss man ein Zeichen setzen“, sagt Zebedin im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.