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Nach Woods-Absage wird Furyk Kapitän der USA!

Sport-Mix
24.04.2026 23:45
Jim Furyk
Jim Furyk(Bild: AP/Alastair Grant)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der Absage von Golfstar Tiger Woods ist Jim Furyk zum Ryder-Cup-Kapitän des US-Teams im Duell mit Europa ernannt worden!

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Der 55-Jährige wird die Amerikaner in Limerick in Irland im September 2027 anführen, wie das Team mitteilte. Die vergangenen beiden Ausgaben des prestigeträchtigen Duells 2023 in Italien und 2025 in den USA hatten die Europäer für sich entschieden. Zuletzt war Keegan Bradley Kapitän der Amerikaner.

„Vertrauenswürdiger, weithin respektierter Anführer!“
„Er ist ein vertrauenswürdiger, weithin respektierter Anführer und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Ryder Cup, der unser Team nur stärken kann“, sagte Nathan Charnes, Vizepräsident der PGA of America, über Furyk. Das US-Team wählte Furyk aus, nachdem Tiger Woods nach einem erneuten Autounfall Ende März und der kurzzeitigen Festnahme wegen Drogen-Verdachts seinen Verzicht erklärt hatte.

Furyk debütierte 1997 als Spieler im Ryder Cup und war in 14 aufeinanderfolgenden Ausgaben dieses traditionsreichen Wettbewerbs vertreten – als Aktiver, Vizekapitän und 2018 auch schon als Kapitän. Damals hatten die Amerikaner beim 10,5:17,5 in Frankreich eine herbe Niederlage einstecken müssen. „Die Möglichkeit, das US-Ryder-Cup-Team ein zweites Mal als Kapitän anzuführen, ist eine enorme Ehre“, sagte Furyk.

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