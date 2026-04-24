Nach Woods-Absage wird Furyk Kapitän der USA!

„Vertrauenswürdiger, weithin respektierter Anführer!“

„Er ist ein vertrauenswürdiger, weithin respektierter Anführer und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Ryder Cup, der unser Team nur stärken kann“, sagte Nathan Charnes, Vizepräsident der PGA of America, über Furyk. Das US-Team wählte Furyk aus, nachdem Tiger Woods nach einem erneuten Autounfall Ende März und der kurzzeitigen Festnahme wegen Drogen-Verdachts seinen Verzicht erklärt hatte.