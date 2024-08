Geheimaufzeichnung: Verfahren ist eingestellt

Am 28. Juli 2023 fand in einem Wiener Innenstadtlokal ein folgenschweres Treffen statt. Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek beschwerte sich vor Bekannten über die ÖVP, die ihn dazu nötigen habe wollen, in Verfahren einzugreifen oder Hausdurchsuchungen zu verhindern. Das Gespräch wurde von einem Anwesenden via Handy aufgezeichnet und später der „Krone“ zugespielt.