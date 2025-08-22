Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschiebung droht

Trump will Visa von 55 Millionen Ausländern prüfen

Außenpolitik
22.08.2025 11:01
Ein Aktivist in New York bei einem Protest gegen Trumps brutale Einwanderungspolitik
Ein Aktivist in New York bei einem Protest gegen Trumps brutale Einwanderungspolitik(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

US-Präsident Trump fährt einen harten Kurs gegen illegale Migration. Jetzt sollen alle 55 Millionen (!) Ausländer durchleuchtet werden, die aktuell ein Visum für das Land haben. Wie das konkret ausschauen wird, ist allerdings noch offen.

0 Kommentare

Das US-Außenministerium hat eine weitreichende Maßnahme bestätigt, die Teil des strikten Einwanderungskurses unter Präsident Donald Trump ist: Man will alle Personen mit Visum unter die Lupe nehmen. „Wir überprüfen alle verfügbaren Informationen“, hieß es vom Außenministerium gegenüber der Nachrichtenagentur AP, „darunter auch Straf- oder Einwanderungsakten.“

Ein bereits ausgestelltes Visum kann nach einer solchen Überprüfung auch wieder entzogen und die Person abgeschoben werden. Auch Touristen und Geschäftsreisende können davon betroffen sein. Als mögliche Gründe für den Visa-Entzug nennt das Ministerium das Überschreiten der Aufenthaltsdauer, kriminelle Aktivitäten oder jede Form von Verbindungen zum Terrorismus.

Außenminister Marco Rubio und US-Präsident Donald Trump
Außenminister Marco Rubio und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Kein Visum für LKW-Fahrer
Für LKW-Fahrer aus dem Ausland gibt es ebenfalls kein Visum mehr. Die steigende Zahl ausländischer Fahrer „gefährdet das Leben von Amerikanern und schwächt die Existenzgrundlage amerikanischer LKW-Fahrer“, erklärt Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X.

Wie genau die US-Behörden derart viele Personen überprüfen wollen, ist aktuell noch offen. Klar ist aber: Man will sich die Aktivitäten der Ausländer in den sozialen Netzwerken anschauen. Erst am Dienstag hatte die Trump-Regierung erklärt, Visa-Antragssteller auf „Anti-Amerikanismus“ zu überprüfen. 

Lesen Sie auch:
Aktivisten in New York bei einem Protest gegen Trumps brutale Einwanderungspolitik
Neue Leitlinien
Bei „Anti-Amerikanismus“ gibt es kein US-Visum
21.08.2025
Am Eröffnungstag!
Trumps „Alligator Alcatraz“ säuft bereits ab
03.07.2025

Gericht will „Alcator Alcatraz“ schließen
Unterdessen bremst ein Gericht Trump ein: Inhaftierte Migranten dürfen nicht mehr in das „Alligator Alcatraz“-Gefängnis im Bundesstaat Florida gebracht werden. Das entschied Richterin Kathleen Williams. Sie ordnete an, dass ein Großteil des erst im Juli eröffneten Abschiebegefängnis wieder abgebaut wird. Der Grund: Mögliche Umweltschäden, die vor dem Bau nicht beachtet worden waren. 

Die Reaktion der Trump-Regierung auf das Urteil ließ nicht lange auf sich warten. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Das umstrittene Gefängnis „Alligator Alcatraz“ wird auch als ein politisches Symbol für die strikte Migrationspolitik von Trump gesehen, mit dem er Härte demonstrieren will.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.962 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
148.983 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
121.366 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1471 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1209 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Außenpolitik
Nach „Krone“-Story:
Missbrauchsvorwürfe: NEOS-Politiker tritt zurück
Abschiebung droht
Trump will Visa von 55 Millionen Ausländern prüfen
Gipfel in Hauptstadt?
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
Ausbau im Kindergarten
Gemeinde-Auftrag für Politiker sorgt für Aufregung
Krone Plus Logo
Ermittlungen laufen
Missbrauchs-Vorwürfe gegen steirischen Politiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf