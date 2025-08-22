Trump will Visa von 55 Millionen Ausländern prüfen

Gericht will „Alcator Alcatraz“ schließen

Unterdessen bremst ein Gericht Trump ein: Inhaftierte Migranten dürfen nicht mehr in das „Alligator Alcatraz“-Gefängnis im Bundesstaat Florida gebracht werden. Das entschied Richterin Kathleen Williams. Sie ordnete an, dass ein Großteil des erst im Juli eröffneten Abschiebegefängnis wieder abgebaut wird. Der Grund: Mögliche Umweltschäden, die vor dem Bau nicht beachtet worden waren.