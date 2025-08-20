Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier

Gegenanzeige überlegt

Die Anzeige ist für Lechner ein Rätsel: „Man fragt sich, was haben wir falsch gemacht? Wen hat man verärgert?“, so die Hofbetreiberin. „Vielleicht Leute, die unangemeldet außerhalb der Öffnungszeiten vor der Tür standen und sauer waren“, ist eine Mutmaßung. „Wir überlegen, ob wir eine Gegenanzeige machen, denn es handelt sich ganz klar um Rufschädigung“, sagt Lechner, die mit ihrem Mann und den Schwiegereltern stets bemüht sei, alle Tiere gut zu behandeln.