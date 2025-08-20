Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorübergehend gesperrt

Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier

Niederösterreich
20.08.2025 06:50
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, um den Ergebnisbauernhof in einen richtigen Zoo umzuwandeln.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat)

Der Alpaka- und Erlebnisbauernhof der Familien Lechner in Bromberg in Niederösterreich muss wegen einer anonymen Anzeige geschlossen werden. „Wir haben nichts falsch gemacht“, so Besitzerin Jasmin Lechner. Fakt ist jedoch, dass es für Wildtiere wie Nandus oder Stachelschweine eigene Bewilligungen braucht.

0 Kommentare

Der Sommer hätte so schön sein können, kamen doch gerade jetzt in den Ferien zahlreiche Kinder auf die Alpakafarm und Erlebnisbauernhof Lechner in Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt. Hier gibt es Alpakas, Esel, Ponys, Hasen und Frettchen ebenso wie exotischere Tiere, etwa Nandus, Wallabys oder auch Stachelschweine.

Tierliebhaberin ist geknickt
Doch nun ist Schluss – zumindest für kurze Zeit. Denn vorige Woche zwang eine anonyme Anzeige zur vorübergehenden Schließung des Hofes. Inhaberin Jasmin Lechner ist geknickt. „In den Vorwürfen steht, dass wir beispielsweise keine ausreichende Zufahrt für Rettungskräfte hätten und dass unsere Tiere auf zu engem Raum gehalten werden.“

Was ihrer Meinung nach alles nicht stimmt. „Sogar die Amtstierärztin weiß, dass das so nicht zutrifft“, beteuert die Tierliebhaberin. „Und die Straße ist eine ganz normale Gemeindestraße, wo sogar Traktoren fahren.“

Zitat Icon

Wenn mir ein Kind sagt, das war der tollste Tag in seinem Leben, dann weiß ich, dass wir alles richtig gemacht haben.

Jasmin Lechner, Betreiberin des Hofes

Gegenanzeige überlegt
Die Anzeige ist für Lechner ein Rätsel: „Man fragt sich, was haben wir falsch gemacht? Wen hat man verärgert?“, so die Hofbetreiberin. „Vielleicht Leute, die unangemeldet außerhalb der Öffnungszeiten vor der Tür standen und sauer waren“, ist eine Mutmaßung. „Wir überlegen, ob wir eine Gegenanzeige machen, denn es handelt sich ganz klar um Rufschädigung“, sagt Lechner, die mit ihrem Mann und den Schwiegereltern stets bemüht sei, alle Tiere gut zu behandeln.

Hof soll Zoo werden – samt Genehmigung
Vonseiten der zuständigen Behörde heißt es: „Wenn Wildtiere nicht nur gehalten, sondern auch der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden, müssen verschiedene gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden.“ Konkretere Angaben zu dem Fall gibt es aus Datenschutz-Gründen freilich nicht. Nur so viel: Es sei eine Zoo-Genehmigung nötig.

Zitat Icon

Für die Haltung und Präsentation von Wildtieren wie Nandus, Schildkröten oder Stacheltiere braucht man eine veterinärbehördliche Zulassung als Zoo.

Alexandra Grabner-Fritz, Bezirkshauptfrau Neunkirchen

Genau darum will sich die Familie Lechner jetzt bemühen. Und nutzt die Zeit der Sperre für entsprechende Umbaumaßnahmen. Jasmin Lechner freut sich darauf, bald wieder – vielleicht sogar mit noch mehr Tieren – eröffnen zu können.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BrombergNiederösterreichWiener Neustadt
AnzeigeSommerKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.975 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
183.901 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
157.630 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3109 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf