Kim Jong-un überrascht mit Ukraine-Eingeständnis

Konzert und Abzeichen

Es gab ein Konzert für aus Russland zurückgekehrte Einsatzkräfte sowie ein Bankett für die heimgekehrten Soldaten und die Angehörigen der Verstorbenen. Aufnahmen zeigten Kim, wie er weinend Hinterbliebene, darunter auch Kinder, umarmt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Kim Soldaten ein Abzeichen auf ihre Uniformen heftet. Diese Bilder sollen wohl den nordkoreanischen Machthaber als einen Anführer darstellen, der sich um sein Volk sorgt.