Finale in Sofia: Schwärzler erreicht Karrierehoch!

Schwärzler (aktuell ATP-313.) wird am Montag in der Weltrangliste erstmals in den Top 300 stehen. Ein Ranking rund um 260 ist fix, bei einem Finalsieg im ersten Duell mit dem 27-jährigen Slowaken Alex Molcan (ATP-362.) stünde er in den Top 240. Schwärzlers Ex-Coach Jürgen Melzer sieht die aktuelle Entwicklung des Youngsters „definitiv wieder erfreulicher. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass er – wenn er seine sieben Zwetschken zusammenkriegt – ein unglaublicher Spieler werden kann.“