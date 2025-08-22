Vorteilswelt
Tennis

Finale in Sofia: Schwärzler erreicht Karrierehoch!

Tennis
22.08.2025 13:06
Joel Schwärzler steht in Sofia im Finale
Joel Schwärzler steht in Sofia im Finale(Bild: Urbantschitsch Mario)

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat in Sofia das Finale eines Tennis-Challengers erreicht.

0 Kommentare

Der 19-Jährige bestätigte am Freitag beim mit 91.250 Euro dotierten Turnier seinen Aufwärtstrend mit einem 6:2,6:2 im Halbfinale gegen den Russen Marat Scharipow, er ist im Turnierverlauf ohne Satzverlust. Vor zwei Wochen in Bonn war Schwärzler im Halbfinale Landsmann Jurij Rodionov unterlegen. Sein davor einziges Challenger-Finale hatte der 19-Jährige im Mai 2024 in Skopje gewonnen.

Schwärzler (aktuell ATP-313.) wird am Montag in der Weltrangliste erstmals in den Top 300 stehen. Ein Ranking rund um 260 ist fix, bei einem Finalsieg im ersten Duell mit dem 27-jährigen Slowaken Alex Molcan (ATP-362.) stünde er in den Top 240. Schwärzlers Ex-Coach Jürgen Melzer sieht die aktuelle Entwicklung des Youngsters „definitiv wieder erfreulicher. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass er – wenn er seine sieben Zwetschken zusammenkriegt – ein unglaublicher Spieler werden kann.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Sofia
Kommentare
Folgen Sie uns auf