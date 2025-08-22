Sintflutartiger Regen: Feuerwehren im Dauereinsatz

Chaotischer Frühverkehr

Der Job für die Florianis war damit aber noch lange nicht erledigt: Noch am Morgen standen zahlreiche Straßenabschnitte und Unterführungen unter Wasser, zudem mussten etliche Keller und Tiefgaragen ausgepumpt werden. So war etwa die Rheintalautobahn (A14) zwischen Dornbirn-West und Dornbirn-Süd gesperrt, erst um kurz nach 9 Uhr konnte der Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ebenfalls erst ab dem frühen Vormittag wieder befahrbar waren die wichtigsten Straßen durch das Ried, also die Senderstraße und die Höchster Straße. In den ländlichen Randgebieten von Dornbirn waren auch einige kleinere Muren abgegangen, wobei die betroffenen Straßen schnell wieder freigeräumt werden konnten. Im Laufe des frühen Vormittags hatte sich die Situation insoweit normalisiert, als dass der Verkehr wieder weitgehend ungehindert floss. Und das Wichtigste: Es gab keine Verletzten zu beklagen.