Dua Lipa ließ ihre 20er im sexy Bikini ausklingen

Dua Lipa feiert am heutigen Freitag ihren 30. Geburtstag. Ihre 20er ließ die Sängerin, wie sie ihren Fans auf Instagram verriet, stilecht im sexy Bikini ausklingen!
„Die letzten Tage von 29“, schrieb Dua Lipa auf ihren Social-Media-Kanälen und teilte mit ihren Fans eine Reihe von Bildern, auf denen sie zum Großteil in sexy Zweiteilern zu sehen ist.
Baby-Schildkröten machen Sängerin froh
Kurz vor ihrem runden Geburtstag jettete die Chartstürmerin nämlich noch einmal in den Liebesurlaub mit ihrem Verlobten, Schauspieler Callum Turner, nach Jamaika.
Sehen Sie hier die Bilder, die Dua Lipa auf Twitter mit ihren Fans geteilt hat:
Neben Schnorcheln und Entspannung mit einem guten Buch stand da aber auch noch eine besonders liebe Aufgabe für das Geburtstagskind auf dem Programm.
Denn wie weitere Fotos zeigen, half Dua Lipa am Traumstrand auch beim Retten frisch geschlüpfter Schildkröten-Babys. Ein sicher unvergessliches Erlebnis!
„Runden“ schon ordentlich vorgefeiert
Wie sie ihren heutigen Ehrentag feiern wird, das verriet die Britin allerdings nicht. Vermutlich genießt sie aber einfach ein paar romantische Stunden mit ihrem Liebsten.
Vorgefeiert hat Dua Lipa ja schon in der letzten Woche. Da ging es mit ihren Freunden nach Spanien, wo reichlich Party gemacht und Sonne, Strand und Meer genossen wurde – verführerische Looks und aufregende Beach-Styles inklusive!
