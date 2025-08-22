„Ich bin nicht gekommen, um zu verlieren!“

Der Goalie aus St. Augustine-de-Desmaures nahe Quebec hat in der NHL 17 Spiele für die Las Vegas Golden Knights (als Backup für Marc Andre Fleury) absolviert. Für die Pittsburgh Penguins glückte ihm (an der Seite von Superstar Sidney Crosby und dem neuen 99ers-Stürmer Josh Currie) in seinem einzigen Spiel gleich ein Shutout. Covid-Ausfälle verhalfen ihm 2021 auch zu seinen letzten beiden NHL-Einsätzen bei den Tampa Bay Lightning.