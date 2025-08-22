Vorteilswelt
Verhilft er zur Wende?

Rapid-Neuzugang: Warten auf Plastik hat ein Ende

Fußball National
22.08.2025 12:48
Markus Katzer (li.) und Martin Ndzie

Neben der 1:2-Niederlage im Conference-League-Play-off gegen ETO Györ gab’s auch noch Bürokratie-Ärger bei Rapid. Die gute Nachricht: Im Rückspiel können die Hütteldorfer auf Neuzugang Martin Ndzie zurückgreifen. Verhilft er seinem neuen Klub zur Wende?

Dass ein fundamental wichtiger Spieler wie Mamadou Sangare den Verein unmittelbar vor dem wichtigen Play-off-Duell mit ETO Györ verlässt, „ist nicht geplant, aber man kann eben nicht alles planen“, sagt Geschäftsführer Markus Katzer. Als Ersatzmann hat sich Rapid Martin Ndzie vom FC Ashdod aus Israel geangelt, der auch schon in Wien ist.

Noch keine Arbeitserlaubnis
Allerdings spießt es sich noch mit dessen Arbeitserlaubnis. Die Rot-Weiß-Rot-Karte für den Kameruner ist zwar bereits bewilligt, aber zwischen der Wiener MA 35 und der Staatsdruckerei noch nicht endgültig abgewickelt und auf Plastik gedruckt. Dass der 22-Jährige Dokumente aus Israel und Kamerun vorlegen musste, beschleunigte die Angelegenheit nicht gerade. Zuletzt bewirkte der wegen Mariä Himmelfahrt freie 15. August eine zusätzliche Verzögerung.

„Da sind wir Passagier“, erklärte Katzer. „Wir holen einen Spieler, geben dem einen Arbeitsvertrag, investieren auch richtig viel Geld, und haben den dann erst zwei oder drei Wochen später zur Verfügung, obwohl wir in dieser Phase essenzielle Spiele für die weitere sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Clubs haben.“ Laut „Krone“-Infos soll es am Montag mit der Arbeitserlaubnis klappen, Ndzie könnte im Retourmatch gegen Györ also zum Einsatz kommen.

