Rapid-Neuzugang: Warten auf Plastik hat ein Ende

„Da sind wir Passagier“, erklärte Katzer. „Wir holen einen Spieler, geben dem einen Arbeitsvertrag, investieren auch richtig viel Geld, und haben den dann erst zwei oder drei Wochen später zur Verfügung, obwohl wir in dieser Phase essenzielle Spiele für die weitere sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Clubs haben.“ Laut „Krone“-Infos soll es am Montag mit der Arbeitserlaubnis klappen, Ndzie könnte im Retourmatch gegen Györ also zum Einsatz kommen.