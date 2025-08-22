Vorteilswelt
Teils Totalsperre

Stau-Chaos nach Autoabsturz am Tiroler Fernpass

Tirol
22.08.2025 10:27
Es kam zu langen Rückstaus.
Es kam zu langen Rückstaus.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Ein Autoabsturz hat am Freitagvormittag zu einer teilweisen Totalsperre und einem Stau-Chaos auf der B179 Fernpassstraße in Tirol geführt. Der Pkw musste im Zuge eines aufwendigen Einsatzes geborgen werden. Meldungen über Verletzte liegen bis dato keine vor.

0 Kommentare

Einmal mehr mussten sich am Freitagvormittag Autofahrer auf der staureichen B179 Fernpassstraße in Geduld üben. Gegen 7.50 Uhr kam ein Auto zwischen Nassereith und der Passhöhe aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage.

Über Böschung gestürzt
Der Pkw sei daraufhin über die angrenzende Böschung abgestürzt. Wie weit und wie viele Personen sich in dem Fahrzeug befunden hatten, ist bislang nicht bekannt. Meldungen über Verletzte gibt es bis dato keine – der Unfall dürfte also recht glimpflich ausgegangen sein.

Stau im Bereich Fernsteinsee.
Stau im Bereich Fernsteinsee.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Aufwendige Bergung
Die Fahrzeugbergung habe sich jedoch sehr aufwendig gestaltet. Zwischenzeitlich musste die B179 für den kompletten Verkehr gesperrt werden, teilweise war sie im Bereich der Unfallstelle einspurig offen. Der Autoabsturz hatte jedenfalls lange Rückstaus zur Folge.

Seit exakt 9.33 Uhr ist der Fernpass laut Polizei wieder frei befahrbar. Die Staus lösten sich nach und nach wieder auf.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
