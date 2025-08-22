Vorteilswelt
ÖFB-Legionär betroffen

TSG-Umbruch: Kader bereitet Ilzer Kopfzerbrechen

Deutsche Bundesliga
22.08.2025 13:58
Christian Ilzer hofft, dass noch ein paar Spieler abgegeben werden können.
Christian Ilzer hofft, dass noch ein paar Spieler abgegeben werden können.(Bild: GEPA)

Vor dem Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) hat sich Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer noch nicht ganz zufrieden mit seinem aktuellen Kader gezeigt. „Er ist noch eine Spur zu groß“, so der Österreicher, der weitere Abgänge andeutet.

0 Kommentare

Nach seiner fatalen Premieren-Saison im Kraichgau hat Ilzer keine Zeit zu verlieren. Zwar hat er nochmal das Vertrauen der Hoffenheim-Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Andreas Schicker bekommen – viel Spielraum für Misserfolge wird der ehemalige Sturm-Erfolgstrainer aber nicht mehr haben.

Auch Grillitsch betroffen
Im Sommer hat man in Hoffenheim das Team deshalb ordentlich auf den Kopf gestellt. Viele Spieler aus dem aufgeblähten Kader wurden abgegeben – einige neue Hoffnungsträger verpflichtet. Und doch zeigt sich Ilzer vor Liga-Start noch nicht ganz zufrieden: „Grundsätzlich ist der Kader immer noch eine Spur zu groß.“ 

Florian Grillitsch
Florian Grillitsch(Bild: AFP/AFPAPA/Christof STACHE)

Bis zum Ende der Transferphase möchte der Österreicher „das ein oder andere Thema noch gut auflösen“. Eines dieser „Themen“ ist auch ÖFB-Legionär Florian Grillitsch, der sich einen neuen Verein suchen kann. Bisher gab es aber noch kein passendes Angebot. Ob sich das in den nächsten Tagen noch ändert? 

