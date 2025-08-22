Helen Mirren stahl bei Netflix-Premiere allen Show

Stylish wie Bond

Doch Mirren war längst nicht die Einzige, die an diesem Abend den guten Stil für sich gepachtet zu haben schien. Denn auch ihr Serien-Kollege Pierce Brosnan, der immerhin auch schon 72 Jahre jung ist, zeigte, dass er modisch locker mit seiner einstigen Rolle als 007 mithalten kann.