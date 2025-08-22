Vorteilswelt
Cooler Style!

Helen Mirren stahl bei Netflix-Premiere allen Show

Star-Style
22.08.2025 14:13
Helen Mirren begeisterte mit ihrem Look bei der Premiere von „The Thursday Murder Club“ in ...
Helen Mirren begeisterte mit ihrem Look bei der Premiere von „The Thursday Murder Club" in London.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Bei der Premiere der neuen Netflix-Serie „The Thursday Murder Club“ in London waren alle Augen auf Helen Mirren gerichtet. Die Schauspielerin bewies nämlich, dass cooler Style kein Ablaufdatum hat!

Kaum zu glauben, aber wahr: Ende Juli feierte Helen Mirren ihren 80. Geburtstag. Dass das aber längst noch kein Grund ist, alt zu werden, das bewies die Oscargewinnerin am Donnerstag bei der Premiere von „The Thursday Murder Club“ in London.

Auf dem roten Teppich zeigte sich Mirren nämlich nicht nur strahlend schön, sondern auch richtig cool gestylt. Zu einem royalblauen, bodenlangen Kleid mit großem Blumenmuster kombinierte sie eine kurze, weiße Jacke im Biker-Style, die wunderbar mit ihrer natürlichen Haarfarbe harmonierte.

Helen Mirren sorgte mit ihrem Look für einen Hingucker.
Helen Mirren sorgte mit ihrem Look für einen Hingucker.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Stylish wie Bond
Doch Mirren war längst nicht die Einzige, die an diesem Abend den guten Stil für sich gepachtet zu haben schien. Denn auch ihr Serien-Kollege Pierce Brosnan, der immerhin auch schon 72 Jahre jung ist, zeigte, dass er modisch locker mit seiner einstigen Rolle als 007 mithalten kann.

Der Ex-Bond kam im (fast) von Kopf bis Fuß in der Trendfarbe „Mocha Mousse“ und sah in dem Ton-in-Ton-Look wie immer fantastisch aus. 

Auch Pierce Brosnan hat den guten Stil gepachtet.
Auch Pierce Brosnan hat den guten Stil gepachtet.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Krimispaß nach Buchvorlage
In der neuen Netflix-Serie nach Buchvorlage lösen Ex-Spionin Elizabeth (Mirren), Ex-Psychiater Ibrahim (Ben Kingsley), Ex-Aktivist Ron (Brosnan) und Ex-Krankenschwester Joyce (Celia Imrie) jeden Donnerstag in ihrem Altersheim aus Spaß gemeinsam ungeklärte Kriminalfälle.

Neben Mirren und Brosnan spielen auch Cecila Imrie und Ben Kingsley in der neuen Netflix-Serie ...
Neben Mirren und Brosnan spielen auch Cecila Imrie und Ben Kingsley in der neuen Netflix-Serie mit.(Bild: AP/Millie Turner)
Als praktisch direkt vor ihrer Haustür ein Mord geschieht, wird aus dem reinen Spaß jedoch Ernst, und die vier werden aktiv. Als Vorlage diente der gleichnamige Bestseller von Richard Osman.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
