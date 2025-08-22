Vorteilswelt
Aufregung um Posting

Javier Bardem schimpft israelische Armee Nazis

Society International
22.08.2025 14:13
Hollywoodstar Javier Bardem sorgt mit einem Posting auf Instagram für Aufregung.
Hollywoodstar Javier Bardem sorgt mit einem Posting auf Instagram für Aufregung.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)

Der spanische Hollywoodstar Javier Bardem hat das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen scharf kritisiert – und dabei einen umstrittenen Vergleich mit Nazideutschland gezogen. 

„Die IDF (israelischen Verteidigungsstreitkräfte) sind Nazis“, schrieb der spanische Schauspieler in einem Beitrag auf Instagram, der neben einem Video gepostet ist, das einen israelischen Scharfschützen zeigen soll, der Zivilisten ins Visier nimmt.

Filmstar Bardem (56) verwies dabei auf den von Ralph Fiennes in „Schindlers Liste“ gespielten KZ-Kommandanten Amon Göth und schrieb: „Ein sadistischer SS-Offizier, der Gefangene von seinem Balkon aus allein zur Unterhaltung erschoss. Er verkörperte die Banalität des Bösen und die Straffreiheit der Grausamkeit innerhalb eines repressiven Militärapparats.“

Hier ein Screenshot des aus dem Spanischen und Englischen übersetzten Postings von Jarvier Bardem:

(Bild: www.instagram.com/bardemantarctic)

„Dieselbe Logik des Terrors und der Entmenschlichung“
Seinen umstrittenen Vergleich begründet Bardem, der 2008 für „No Country for Old Men“ einen Oscar erhielt, mit folgender Aussage: „Heute ist es dieselbe Logik des Terrors und der Entmenschlichung, die die IDF gegen das palästinensische Volk anwenden.“

  Israels Armee betont stets, sie gehe im Gazastreifen ausschließlich gegen Terrororganisationen wie die Hamas vor und versuche dabei, die Zivilbevölkerung zu schonen. Allerdings gibt es aus dem Gebiet immer wieder auch Berichte über Zivilisten, die bei Angriffen des Militärs ums Leben kommen.

Die Hamas erwähnt Bardem nicht
Auslöser des Gazakriegs war das Massaker der Hamas und anderer palästinensischer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023, bei dem Terroristen rund 1.200 Menschen in Israel ermordeten und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppten. Den Hamas-Terrorüberfall erwähnte Bardem nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ehemann der spanischen Starschauspielerin Penélope Cruz die israelische Armee und die Regierung Israels wegen ihres Vorgehens im Gazastreifen und im Westjordanland attackiert. Seit Beginn des Gazakriegs wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 62.000 Menschen im Gazastreifen getötet. UN-Organisationen schätzen die Zahl als weitgehend glaubwürdig ein.

Porträt von krone.at
krone.at
