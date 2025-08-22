Diskriminierung von Frauen bei WC-Nutzung in Wien?

Laut wird es derzeit um das stille Örtchen in der Bundeshauptstadt. Zankapfel: Kostenpflicht bei der Benutzung von WC-Kabinen, während Pissoirs kostenlos zugänglich sind. Die Volksanwaltschaft ortet darin einen besonderen Fall von Geschlechterdiskriminierung.
Zu bestimmten Tageszeiten müssen für die Nutzung von Kabinen 50 Cent bezahlt werden, hingegen ist die Nutzung von Pissoirs kostenfrei, was bei der Volksanwaltschaft auf großen Unmut stößt. „Dieser Fall von Diskriminierung stinkt wahrlich zum Himmel“, meinte Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) am Freitag.
Die Begründung, dass bei WC-Kabinen ein höherer Reinigungsaufwand nötig ist, lasse ich nicht gelten. Denn seien wir ehrlich: Männer treffen bei einem Urinal auch nicht immer ins Schwarze.
Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP)
Es sei unfair, dass Männer in der Bundeshauptstadt Pissoirs gratis nützen können, während Frauen in jedem Fall zur Kasse gebeten werden, wenn sie in den 28 öffentlichen Toilettenanlagen eine WC-Kabine aufsuchen. „Gleichberechtigung sieht anders aus. Die Begründung, dass bei WC-Kabinen ein höherer Reinigungsaufwand nötig ist, lasse ich nicht gelten. Denn seien wir ehrlich: Männer treffen bei einem Urinal auch nicht immer ins Schwarze“, stellte Schwarz fest.
Gleichbehandlung „kein Luxus, sondern Pflicht“
Sie erwarte daher von der Stadt Wien, dass diese Ungleichbehandlung „umgehend“ behoben wird: „Gleichbehandlung beim Toilettengang ist kein Luxus, sondern Pflicht.“ Abgesehen von der Diskriminierung verwehre die Stadt Wien Frauen, die kein Bargeld bei sich haben, „das menschliche Bedürfnis und Recht auf Erleichterung durch eine öffentliche Toilette“, rügte Schwarz.
