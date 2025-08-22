Diskriminierung von Frauen bei WC-Nutzung in Wien?

Es sei unfair, dass Männer in der Bundeshauptstadt Pissoirs gratis nützen können, während Frauen in jedem Fall zur Kasse gebeten werden, wenn sie in den 28 öffentlichen Toilettenanlagen eine WC-Kabine aufsuchen. „Gleichberechtigung sieht anders aus. Die Begründung, dass bei WC-Kabinen ein höherer Reinigungsaufwand nötig ist, lasse ich nicht gelten. Denn seien wir ehrlich: Männer treffen bei einem Urinal auch nicht immer ins Schwarze“, stellte Schwarz fest.