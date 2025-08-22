Lil Nas X geht in Unterhose auf Polizisten los

In Los Angeles wurde am Donnerstag ein halbnackter Mann – nur in Unterhose und Cowboystiefeln bekleidet – auf dem Ventura Boulevard gesehen. Augenzeugen riefen zur Sicherheit die Polizei. Es stellte sich heraus, der spärlich Bekleidete war der bekannte Rapper Lil Nas X.
Das Los Angeles Police Department erklärte in einer Mitteilung, dass Beamte kurz vor 6 Uhr morgens in den 11000er-Block des Ventura Boulevards gerufen wurden, nachdem Berichte über einen nackten Mann eingegangen waren. Laut Polizei stürmte der Mann auf die Beamten zu, als diese eintrafen.
Ursache für Ausraster nicht klar
Wie Bilder und Videos zeigen, spielten sich in Los Angeles seltsame Szenen ab. Lil Nas X – bürgerlich Montero Lamar Hill – stiefelte, nur in weißer Unterhose und weißen Cowboyboots gekleidet, den Boulevard entlang. Dabei versuchte er einmal, sich einen Verkehrskegel aufzusetzen und redet von einer Party. Laut einer, den Ermittlungen vertrauten Quelle, seien die Polizisten unsicher gewesen, ob der Rapper unter dem Einfluss von Substanzen stand oder psychisch in Not war, schreibt die „NBC News“.
Polizei vermutet Drogen
„Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, möglicherweise wegen einer Überdosis, und wegen Körperverletzung an einem Polizeibeamten festgenommen“, hieß es in der Mitteilung des LAPD. Wie mehrere US-Medien von den Strafverfolgungsbehörden erfuhren, muss Lil Nas X nach seiner Entlassung aus der Klinik mit einer Anklage rechnen. Ein Sprecher des Musikers hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.
Auch auf Social Media zeigt sich der Grammy-Preisträger gerne in gewagten Outfits. So teilte er etwa vor wenigen Tagen ein Bild, auf dem er nur in Unterhose, Overknee-Stiefeln und Hut vor einem Spiegel posiert.
