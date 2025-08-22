Lil Nas X geht in Unterhose auf Polizisten los

Ursache für Ausraster nicht klar

Wie Bilder und Videos zeigen, spielten sich in Los Angeles seltsame Szenen ab. Lil Nas X – bürgerlich Montero Lamar Hill – stiefelte, nur in weißer Unterhose und weißen Cowboyboots gekleidet, den Boulevard entlang. Dabei versuchte er einmal, sich einen Verkehrskegel aufzusetzen und redet von einer Party. Laut einer, den Ermittlungen vertrauten Quelle, seien die Polizisten unsicher gewesen, ob der Rapper unter dem Einfluss von Substanzen stand oder psychisch in Not war, schreibt die „NBC News“.