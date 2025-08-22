Vorteilswelt
Rapper mit Überdosis?

Lil Nas X geht in Unterhose auf Polizisten los

Society International
22.08.2025 13:00
Der US-Rapper Lil Nas X wurde unter anderem durch seinen Song „Old Town Road“ bekannt. ...
Der US-Rapper Lil Nas X wurde unter anderem durch seinen Song „Old Town Road“ bekannt. (Symbolbild)(Bild: AP/Jordan Strauss)

In Los Angeles wurde am Donnerstag ein halbnackter Mann – nur in Unterhose und Cowboystiefeln bekleidet – auf dem Ventura Boulevard gesehen. Augenzeugen riefen zur Sicherheit die Polizei. Es stellte sich heraus, der spärlich Bekleidete war der bekannte Rapper Lil Nas X.

Das Los Angeles Police Department erklärte in einer Mitteilung, dass Beamte kurz vor 6 Uhr morgens in den 11000er-Block des Ventura Boulevards gerufen wurden, nachdem Berichte über einen nackten Mann eingegangen waren. Laut Polizei stürmte der Mann auf die Beamten zu, als diese eintrafen.

Ursache für Ausraster nicht klar
Wie Bilder und Videos zeigen, spielten sich in Los Angeles seltsame Szenen ab. Lil Nas X – bürgerlich Montero Lamar Hill – stiefelte, nur in weißer Unterhose und weißen Cowboyboots gekleidet, den Boulevard entlang. Dabei versuchte er einmal, sich einen Verkehrskegel aufzusetzen und redet von einer Party. Laut einer, den Ermittlungen vertrauten Quelle, seien die Polizisten unsicher gewesen, ob der Rapper unter dem Einfluss von Substanzen stand oder psychisch in Not war, schreibt die „NBC News“. 

Lesen Sie auch:
Bianca Censori muss künftig allein in ihre Heimat reisen, denn Australien streicht Kanye West ...
Wegen „Hitler Song“
Australien streicht Rapper Kanye West das Visum
02.07.2025
US-Rapper im Interview
Denzel Curry: Harte Attitüde und weiches Nerd-Herz
25.07.2025

Polizei vermutet Drogen
„Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, möglicherweise wegen einer Überdosis, und wegen Körperverletzung an einem Polizeibeamten festgenommen“, hieß es in der Mitteilung des LAPD. Wie mehrere US-Medien von den Strafverfolgungsbehörden erfuhren, muss Lil Nas X nach seiner Entlassung aus der Klinik mit einer Anklage rechnen. Ein Sprecher des Musikers hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Auch auf Social Media zeigt sich der Grammy-Preisträger gerne in gewagten Outfits. So teilte er etwa vor wenigen Tagen ein Bild, auf dem er nur in Unterhose, Overknee-Stiefeln und Hut vor einem Spiegel posiert.

