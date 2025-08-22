Vorteilswelt
„Alles wird abperlen“

Operndiva Anna Netrebko postet Nacktfoto

Adabei Österreich
22.08.2025 12:31
Anna Netrebko hatte am Freitag eine besondere Überraschung für die Fans parat.
Anna Netrebko hatte am Freitag eine besondere Überraschung für die Fans parat.(Bild: Starpix / picturedesk.com)

„Alles Unnötige wird abperlen“, schreibt Anna Netrebko auf Instagram und zeigt sich passend dazu nicht nur nass, sondern auch nackt! 

Da staunten die Fans von Anna Netrebko wohl nicht schlecht, als sie sich am Freitag durch die Instagram-Storys der Operndiva klickten. Denn unter die Bildergalerie mischte sich ein Foto, das es in sich hatte!

Nackt und nass
Auf der Aufnahme sieht man die 53-Jährige nämlich vor traumhafter Kulisse von hinten. Ganz offensichtlich hatte Netrebko kurz, bevor das Foto geknipst wurde, den Sprung ins kühle Nass gewagt. Und wie es ausschaut, trug sie dabei keinen Bikini!

Anna Netrebko ließ auf Instagram die Hüllen fallen.
Anna Netrebko ließ auf Instagram die Hüllen fallen.(Bild: instagram.com/)

Wo das kesse Foto entstanden ist, das verriet der Opernstar seinen Insta-Anhängern nicht. Anzunehmen ist allerdings, dass diese sexy Urlaubserinnerung vom Trip nach Mallorca stammt. Erst vor wenigen Tagen teilte Netrebko nämlich erneut einige Aufnahmen von ihrer diesjährigen Sommer-Auszeit im sonnigen Süden.

Anna Netrebko gab im letzten Jahr überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Yusif Eyvazov bekannt. Das Paar heiratete 2015 in Wien.

