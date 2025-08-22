Operndiva Anna Netrebko postet Nacktfoto

„Alles Unnötige wird abperlen“, schreibt Anna Netrebko auf Instagram und zeigt sich passend dazu nicht nur nass, sondern auch nackt!
Da staunten die Fans von Anna Netrebko wohl nicht schlecht, als sie sich am Freitag durch die Instagram-Storys der Operndiva klickten. Denn unter die Bildergalerie mischte sich ein Foto, das es in sich hatte!
Nackt und nass
Auf der Aufnahme sieht man die 53-Jährige nämlich vor traumhafter Kulisse von hinten. Ganz offensichtlich hatte Netrebko kurz, bevor das Foto geknipst wurde, den Sprung ins kühle Nass gewagt. Und wie es ausschaut, trug sie dabei keinen Bikini!
Wo das kesse Foto entstanden ist, das verriet der Opernstar seinen Insta-Anhängern nicht. Anzunehmen ist allerdings, dass diese sexy Urlaubserinnerung vom Trip nach Mallorca stammt. Erst vor wenigen Tagen teilte Netrebko nämlich erneut einige Aufnahmen von ihrer diesjährigen Sommer-Auszeit im sonnigen Süden.
Anna Netrebko gab im letzten Jahr überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Yusif Eyvazov bekannt. Das Paar heiratete 2015 in Wien.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.