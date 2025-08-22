Sensation! Hamm zeigt, wo der Hammer hängt

Beide hatten erst kurz vor dem Turnier gemeinsam trainiert, Vasques war dabei erstmals zu Gast in Österreich. Entsprechend emotional war das Duell, das sich zu einem echten Krimi entwickelte. Hamm verlor den ersten Satz knapp mit 10:12, kämpfte sich aber mit 12:6 zurück und bewies im Entscheidungssatz starke Nerven – 12:9. Das letzte Gruppenspiel gegen Italien wurde w.o. gewertet, der Gruppensieg war damit fixiert.