Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einzug ins Halbfinale

Sensation! Hamm zeigt, wo der Hammer hängt

Sport-Mix
22.08.2025 13:31
Alexander Hamm.
Alexander Hamm.(Bild: Roland Hamm)

Historischer Erfolg! Der 17-jährige Alexander Hamm aus Neusiedl am See holt bei der ersten U19-Teqball-Europameisterschaft in Pécs, Ungarn, sensationell Edelmetall – und schreibt damit wieder rot weiß rote Sportgeschichte. Es ist der erste EM-Stockerlplatz überhaupt für das österreichische Nationalteam.

0 Kommentare

Schon in der Gruppenphase zeigte der Burgenländer seine Klasse. Zum Auftakt ließ er dem Belgier Thomas De Geyter keine Chance und siegte klar mit 12:1 und 12:0. Besonders spannend wurde es im zweiten Gruppenspiel gegen seinen portugiesischen Freund Martim Vasques.

Beide hatten erst kurz vor dem Turnier gemeinsam trainiert, Vasques war dabei erstmals zu Gast in Österreich. Entsprechend emotional war das Duell, das sich zu einem echten Krimi entwickelte. Hamm verlor den ersten Satz knapp mit 10:12, kämpfte sich aber mit 12:6 zurück und bewies im Entscheidungssatz starke Nerven – 12:9. Das letzte Gruppenspiel gegen Italien wurde w.o. gewertet, der Gruppensieg war damit fixiert.

Im Viertelfinale wartete mit dem Slowaken Michal Molnar der U19-Europameister von 2023. Doch auch hier ließ Hamm nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 12:5 und 12:8 durch. Erst im Halbfinale war gegen Lokalmatador Milan Csabi, Nummer 11 der Weltrangliste, Endstation.

Hamm musste sich dem späteren Turniersieger mit 3:12 und 5:12 geschlagen geben. Da im Teqball der dritte Platz nicht ausgespielt wird, stand die Bronzemedaille für Hamm fest.

Für Alexander Hamm ist es der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere.
Für Alexander Hamm ist es der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere.(Bild: Roland Hamm)

Insgesamt nahmen 50 Spielerinnen und Spieler aus 15 Nationen an der U19-EM teil. Gold ging an Csabi (Ungarn), Silber an den Polen Stefan Orlowski. Bronze sicherten sich Alexander Hamm und der Däne Saxe Paarup-Clausen. 

Für den jungen Neusiedler ist es der bisher größte Erfolg seiner noch jungen Karriere – und ein starkes Signal für den aufstrebenden Teqball-Sport in Österreich. „Über die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft bin ich sehr glücklich. Das schwere Spiel gegen Martim zu gewinnen, war für mich ein entscheidender Erfolg“, zeigt sich Hamm zufrieden nach dem Turnier.

Viel Zeit zum Verschnaufen blieb ihm jedoch nicht: Seit Mittwoch ist Hamm bei der Challenger Teqball League in Portugal zu Gast, wo er im Doppel und Mixed antritt. „Die Erwartungen sind in der K.-o.-Runde weiterzukommen“, erklärt Vater Roland. 

Bei der Challenger League sind einige TOP 20 Spieler zu Gast. Nachdem der Burgenländer keinen fixen Spielpartner bzw. Partnerin hat „wird es für mich schwierig werden, auf diesem Niveau mehr zu erreichen, weil die anderen Teams viel besser eingespielt sind.“ 

Porträt von Ann Sophie Walten
Ann Sophie Walten
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
158.609 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
150.316 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
122.608 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1850 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1212 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Sport-Mix
Einzug ins Halbfinale
Sensation! Hamm zeigt, wo der Hammer hängt
Krone Plus Logo
Stress in Wolfsegg
Warum für dieses Rennen nur drei Stunden Zeit ist
Auf dem letzten Platz
Tour Championship: Sepp Straka legt Fehlstart hin
Starb er deshalb?
Brisanter Verdacht rund um den Tod von Hulk Hogan
Sechs unter Par
Matthias Schwab beim British Masters in Führung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf