Weltcup-Traum platzt! Richtiger Ort, falsche Zeit

Weil es sich finanziell nicht rentiert, ist Zell am Sees Traum von Ski-Weltcuprennen als Ersatz für Lienz vorerst wieder geplatzt. Die Pinzgauer Gemeinde wird die Technikrennen im Ski-Weltcup der Damen, die durch den Wegfall von Lienz im Zweijahres-Rhythmus frei wurden, nicht erben.
Der große Traum ist vorerst geplatzt! Der Grund? Der Zeitpunkt der Bewerbe (28. und 29. Dezember) – mitten in der Hochsaison im Wintersport-Mekka. Wo zugleich die höchsten Preise des Jahres herrschen.
Der ÖSV hätte nur einen bestimmten Teil der Kosten übernommen, der Ort somit den Aufpreis – die entgangenen Einnahmen der Hotellerie – selbst ausgleichen müssen. Und die erforderlichen 600 Betten für den Tross auszulagern, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
„Wir haben alle Möglichkeiten sehr genau geprüft, auch Ersatztermine vorgeschlagen. Die Zeit ist aber leider die falsche“, bedauern es Schmitten-Chef Erich Egger und Skiklub-Ehrenpräsident Fritz Unterganschnigg unisono. Denn der Ort wäre definitiv der richtige gewesen. Schließlich werden dort seit Jahren Europacup-Rennen auf sehr hohem Niveau durchgeführt.
Ganz aufgegeben haben die Pinzgauer den Traum aber noch nicht. Man sei bereit, zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison als Ersatz auszuhelfen. Und hofft, dass sich in den kommenden Jahren beim Kalender etwas tut.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.