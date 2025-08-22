Weltcup-Traum platzt! Richtiger Ort, falsche Zeit

Weil es sich finanziell nicht rentiert, ist Zell am Sees Traum von Ski-Weltcuprennen als Ersatz für Lienz vorerst wieder geplatzt. Die Pinzgauer Gemeinde wird die Technikrennen im Ski-Weltcup der Damen, die durch den Wegfall von Lienz im Zweijahres-Rhythmus frei wurden, nicht erben.