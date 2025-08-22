Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Stars bleiben fern

Weltcup-Traum platzt! Richtiger Ort, falsche Zeit

Salzburg
22.08.2025 13:00
Zell wird sich vorerst weiterhin mit dem Europacup begnügen.
Zell wird sich vorerst weiterhin mit dem Europacup begnügen.(Bild: GEPA)

Weil es sich finanziell nicht rentiert, ist Zell am Sees Traum von Ski-Weltcuprennen als Ersatz für Lienz vorerst wieder geplatzt. Die Pinzgauer Gemeinde wird die Technikrennen im Ski-Weltcup der Damen, die durch den Wegfall von Lienz im Zweijahres-Rhythmus frei wurden, nicht erben.

0 Kommentare

Der große Traum ist vorerst geplatzt! Der Grund? Der Zeitpunkt der Bewerbe (28. und 29. Dezember) – mitten in der Hochsaison im Wintersport-Mekka. Wo zugleich die höchsten Preise des Jahres herrschen.

Der ÖSV hätte nur einen bestimmten Teil der Kosten übernommen, der Ort somit den Aufpreis – die entgangenen Einnahmen der Hotellerie – selbst ausgleichen müssen. Und die erforderlichen 600 Betten für den Tross auszulagern, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Mikaela Shiffrin und die Stars bleiben Zell am See weiter fern.
Mikaela Shiffrin und die Stars bleiben Zell am See weiter fern.(Bild: GEPA)

„Wir haben alle Möglichkeiten sehr genau geprüft, auch Ersatztermine vorgeschlagen. Die Zeit ist aber leider die falsche“, bedauern es Schmitten-Chef Erich Egger und Skiklub-Ehrenpräsident Fritz Unterganschnigg unisono. Denn der Ort wäre definitiv der richtige gewesen. Schließlich werden dort seit Jahren Europacup-Rennen auf sehr hohem Niveau durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Manny Viveiros (li.) mit Ex-Salzburg-Coach Oliver David (re.) und den Trainern von Zug und Rögle ...
Auftakt gegen Zug
Eisbullen jagen in Zell dritten Salute-Titel
21.08.2025
Salute-Auftakt
Eisbullen müssen gegen Zug auf Quartett verzichten
22.08.2025
Salzburger Liga
Siezenheim feiert ersten Liga-Sieg gegen Eugendorf
21.08.2025

Ganz aufgegeben haben die Pinzgauer den Traum aber noch nicht. Man sei bereit, zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison als Ersatz auszuhelfen. Und hofft, dass sich in den kommenden Jahren beim Kalender etwas tut. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
158.609 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
150.316 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
122.608 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1850 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1212 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf