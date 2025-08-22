Vorteilswelt
„2000 Jahre Opfer“

ORF feuert Redakteur nach Antisemitismus-Posting

Wien
22.08.2025 14:18
(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Nachdem ein antisemitischer Kommentar eines ORF-Redakteurs am Dienstag an die Öffentlichkeit gelangt war, zieht der Sender Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit „Am Schauplatz“-Redakteur Robert Gordon. Das Kommentar sorgte für eine Welle der Entrüstung und kostete ihn letztlich seinen Job.

„Wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag“, schrieb der „Am Schauplatz“-Redakteur Robert Gordon in einem Kommentar auf Social Media und sorgte damit für Schlagzeilen.

Generaldirektor Roland Weißmann kündigte bereits am Dienstag dienstrechtliche Konsequenzen an. Er bezeichnete das Posting als „völlig inakzeptabel“ und entschuldigte sich im Namen des ORF für das Verhalten des Redakteurs. Am Freitag verkündete der ORF die Auflösung des Dienstvertrags mit Gordon. 

Gordon wird in einer ORF-Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Ich bedaure zutiefst einen Satz geschrieben zu haben, den ich von niemandem so unwidersprochen stehen lassen würde. Dieser Satz steht gegen alles, wofür ich mich in meinem privaten und beruflichen Leben eingesetzt habe.“

Mehr Wien
