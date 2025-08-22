„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Sid wurde von seiner Besitzerin beim Auszug zurückgelassen. Der vierjährige Kater wünscht sich ein Zuhause für Freigänger, in dem er Zuwendung und Geborgenheit erfahren darf. Tel.: 0732/247887.
Thekla ist eine beeindruckende Brachypelma smithi auf der Suche nach einer artgerechten Unterbringung. Die ruhige und nachtaktive Spinne benötigt ein passendes Terrarium mit 24 bis 28 Grad Celsius, grabfähigem Bodengrund und moderater Luftfeuchtigkeit. Tel.: 0732/247887.
Als Findlinge im Linzer Tierheim untergebracht, warten fröhliche Kanarienvögel auf Menschen, die ausreichend Platz zum Fliegen und abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten können. Tel.: 0732/247887.
Verona hofft auf ein ruhiges Zuhause mit Möglichkeit zum Freigang. Wer gibt der zweijährigen Katze eine Chance? Tel.: 0732/247887.
Safira hatte in ihrem bisherigen Leben wenig Glück. Die achtjährige Pitbull-Hündin wurde einfach ausgesetzt. Umso mehr möchte sie jetzt bei hundeerfahrenen Menschen sein, die ihr Sicherheit, Stabilität und Vertrauen schenken. Tel.: 0732/247887.
Ein kleiner Wellensittichschwarm mit derzeit vier Piepmätzen – zwei davon am Bild – wird an erfahrene Halter abgegeben. In der behüteten Heimtierhaltung erreichen die Vögel durchaus ein Alter von bis zu 14 Jahren, die Anschaffung sollte deshalb gut überlegt sein. Tel.: 0732/247887.
