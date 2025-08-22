Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
22.08.2025 14:00
Ob Katze Verona, Pitbull Safira oder Kanarienvögel, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob Katze Verona, Pitbull Safira oder Kanarienvögel, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Laura Berndl (1))

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Sid – der Zurückgelassene
(Bild: Tierheim Linz)

Sid wurde von seiner Besitzerin beim Auszug zurückgelassen. Der vierjährige Kater wünscht sich ein Zuhause für Freigänger, in dem er Zuwendung und Geborgenheit erfahren darf. Tel.: 0732/247887. 

Thekla – für Kenner
(Bild: Tierheim Linz)

Thekla ist eine beeindruckende Brachypelma smithi auf der Suche nach einer artgerechten Unterbringung. Die ruhige und nachtaktive Spinne benötigt ein passendes Terrarium mit 24 bis 28 Grad Celsius, grabfähigem Bodengrund und moderater Luftfeuchtigkeit. Tel.: 0732/247887.

Kanarienvögel – die Findlinge
(Bild: Tierheim Linz)

Als Findlinge im Linzer Tierheim untergebracht, warten fröhliche Kanarienvögel auf Menschen, die ausreichend Platz zum Fliegen und abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten können. Tel.: 0732/247887.

Verona – die Freigängerin
(Bild: Tierheim Linz)

Verona hofft auf ein ruhiges Zuhause mit Möglichkeit zum Freigang. Wer gibt der zweijährigen Katze eine Chance? Tel.: 0732/247887.

Safira – die Glücklose
(Bild: Laura Berndl)

Safira hatte in ihrem bisherigen Leben wenig Glück. Die achtjährige Pitbull-Hündin wurde einfach ausgesetzt. Umso mehr möchte sie jetzt bei hundeerfahrenen Menschen sein, die ihr Sicherheit, Stabilität und Vertrauen schenken. Tel.: 0732/247887.

Wellensittiche – im Quartett
(Bild: Tierheim Linz)

Ein kleiner Wellensittichschwarm mit derzeit vier Piepmätzen – zwei davon am Bild – wird an erfahrene Halter abgegeben. In der behüteten Heimtierhaltung erreichen die Vögel durchaus ein Alter von bis zu 14 Jahren, die Anschaffung sollte deshalb gut überlegt sein. Tel.: 0732/247887.

