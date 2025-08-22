4,8 Mio. Euro Schulden: Matratzenhersteller pleite

Lieferkettenprobleme als Ursache

Im Konkursantrag wird als Grund für die Pleite ein Rückgang im Hauptbettwarenmarkt Deutschland im Vorjahr angeführt. Das habe dazu geführt, dass drei konzerninterne Beschaffungsunternehmen die Verpflichtungen in der Lieferkette gegenüber Aquninos nicht mehr erfüllen konnten. Aber auch das zu späte Greifen von Kostenreduktionen sowie die derzeit geringe Auftragslage haben ihr Übriges dazu beigetragen.